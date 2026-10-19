2026 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu personeli olma hedefiyle 4 Ekim'de KPSS Ön Lisans oturumuna katılan adaylar için sonuç heyecanı sürüyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin değerlendirme süreci devam ederken, ÖSYM'nin yayımladığı takvimle sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. Adayların T.C. kimlik numarasıyla giriş yapacağı KPSS sonuç sorgulama ekranı ve puanların açıklanacağı güne dair bilgiler haberimizde.
Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 4 Ekim'de düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar için sonuç maratonunda sona yaklaşıldı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarında ter döken ön lisans mezunlarının heyecanla beklediği sınav sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü dijital ortamda erişime açılacak.
PUANLAR 30 EKİM CUMA GÜNÜ İLAN EDİLECEK
Memur adaylarının kamu personeli alımlarında ve merkezi yerleştirmelerde kullanacağı KPSS P93 puanları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sistemdeki yerini alacak. Sınav takviminde belirtilen 30 Ekim tarihi itibarıyla adaylar, kamu kadrolarına başvuru sürecinde kritik rol oynayan puanlarını öğrenerek tercih planlamalarına başlayabilecek.
SONUÇ BELGELERİ YALNIZCA İNTERNETTEN ALINACAK
Sınav değerlendirme sürecinde adaylara posta yoluyla herhangi bir basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Tüm puan dökümleri ve test karneleri yalnızca çevrim içi sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuç ekranında testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını, netlerini ve başarı puanlarını ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.
ADIM ADIM KPSS ÖN LİSANS PUANI SORGULAMA
Adaylar puan bilgilerine doğrudan ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası ya da kurumun mobil uygulamaları üzerinden ulaşabilecek. Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanıyor:
Sorgulama ekranının açıldığı ilk dakikalarda oluşabilecek yoğunluklara karşı adaylar, akıllı telefonlarına indirecekleri resmi mobil uygulama aracılığıyla da sonuç belgelerine kesintisiz erişim sağlayabilecek.