SONUÇ BELGELERİ YALNIZCA İNTERNETTEN ALINACAK

Sınav değerlendirme sürecinde adaylara posta yoluyla herhangi bir basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Tüm puan dökümleri ve test karneleri yalnızca çevrim içi sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuç ekranında testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını, netlerini ve başarı puanlarını ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.