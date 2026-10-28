ÖSYM 2027 sınav takvimini açıkladı! YKS, KPSS, ALES ve TUS ne zaman, başvurular hangi tarihte?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, milyonlarca üniversite adayının beklediği 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini açıkladı. Buna göre 2027-YKS, 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Öte yandan ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini de yayımladı. Üniversite adaylarından memur olmak isteyenlere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS ve TUS sınavlarının tarihleri belli oldu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 yılında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini duyurdu. Üniversiteye giriş için sınava hazırlanan adayların merakla beklediği sınav ve başvuru takvimi netleşti.
2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ersoy'un açıklamasına göre 2027-YKS, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2027-YKS başvuruları 4 Şubat 2027'de başlayacak ve 2 Mart 2027'de sona erecek. Adaylar, açıklanan tarihler arasında sınav başvurularını gerçekleştirebilecek.
2027 YKS NE ZAMAN?
Buna göre, üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran 2027, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.
Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 21 Temmuz'da açıklanacak.
2027 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında düzenlenecek sınavların takvimini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte adayların merakla beklediği sınav, başvuru ve sonuç tarihleri netleşti.
2027 KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 18-19 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 8-19 Temmuz arasında yapılacak. Sonuçlar 13 Ekim'de ilan edilecek.
2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak.
2027 DGS VE ALES NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 18 Temmuz 2027 tarihinde yapılacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise üç oturum halinde gerçekleştirilecek:
ALES/1: 18 Nisan 2027
ALES/2: 11 Temmuz 2027
ALES/3: 28 Kasım 2027
2027 YDS, YÖKDİL VE TUS TARİHLERİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 28 Mart ve 21 Kasım tarihlerinde yapılacak. YÖKDİL sınavları ise 28 Şubat ve 25 Temmuz'da düzenlenecek.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 27 Mart ve 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM, sınav takviminde güncellemeler yapılabileceğini belirterek adayların resmî duyuruları takip etmesi gerektiğini bildirdi.
KISALTMASI YAZILAN SINAVLARIN AÇILIMLARI
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
MSÜ: Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DGS: Dikey Geçiş Sınavı
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
MEB-AGS: Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı
MEB-EKYS: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
HMGS: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
İYÖS: İdari Yargı Ön Sınavı
ÖZYES: Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı
DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
BKUBTS: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı
TR-YÖS: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı