ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 yılında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini duyurdu. Üniversiteye giriş için sınava hazırlanan adayların merakla beklediği sınav ve başvuru takvimi netleşti.

ÖSYM 2027 sınav takvimi açıkladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) 2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK? Ersoy'un açıklamasına göre 2027-YKS, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

Sınav takvimi açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2027-YKS başvuruları 4 Şubat 2027'de başlayacak ve 2 Mart 2027'de sona erecek. Adaylar, açıklanan tarihler arasında sınav başvurularını gerçekleştirebilecek.

2027 YKS NE ZAMAN?

Buna göre, üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran 2027, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.

Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 21 Temmuz'da açıklanacak.



2027 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında düzenlenecek sınavların takvimini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte adayların merakla beklediği sınav, başvuru ve sonuç tarihleri netleşti.

2027 Sınav ve Başvuru Takvimi Ocak – Mart Sınav Sınav tarihi Başvuru tarihleri Geç başvuru Sonuç e-YDS 2027/1 (İngilizce) 16 Ocak 4–7 Ocak — 16 Ocak e-TEP 2027/1 (İngilizce) 30 Ocak 6–13 Ocak — 26 Şubat e-YDS 2027/2 (İngilizce) 6 Şubat 20–28 Ocak — 6 Şubat MEB-EKYS 21 Şubat 6–13 Ocak 20 Ocak 19 Mart DGUY 27 Şubat Ön: 13–20 Ocak; nihai: 29 Ocak–3 Şubat 8 Şubat 23 Mart YÖKDİL/1 28 Şubat 12–20 Ocak 28 Ocak 26 Mart MSÜ 20 Mart 13 Ocak–10 Şubat 16 Şubat 15 Nisan TUS 1. Dönem 27 Mart 2–10 Şubat 17 Şubat 22 Nisan STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 27 Mart 2–10 Şubat 17 Şubat 22 Nisan YDS/1 28 Mart 3–11 Şubat 18 Şubat 21 Nisan

2027 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 18-19 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 8-19 Temmuz arasında yapılacak. Sonuçlar 13 Ekim'de ilan edilecek.

2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Sınav Sınav tarihi Başvuru tarihleri Geç başvuru Sonuç e-TEP 2027/2 (İngilizce) 3 Nisan 3–17 Mart — 30 Nisan DİB-MBSTS 4 Nisan 9–17 Şubat 25 Şubat 21 Nisan TR-YÖS/1 11 Nisan 14 Ocak–3 Şubat 9–11 Şubat 6 Mayıs e-YDS 2027/3 (İspanyolca/İtalyanca) 17 Nisan 4 Şubat–8 Nisan — 17 Nisan ALES/1 18 Nisan 24 Şubat–4 Mart 17 Mart 7 Mayıs e-YDS 2027/4 (İngilizce) 24 Nisan 7–14 Nisan — 24 Nisan HMGS/1 25 Nisan 5–17 Mart 24 Mart 14 Mayıs YDUS 2 Mayıs 17–25 Mart 1 Nisan 4 Haziran e-YDS 2027/5 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) 2 Mayıs 4 Şubat–21 Nisan — 2 Mayıs MEB-AGS 8 Mayıs 19–29 Mart 6 Nisan 11 Haziran MEB-AGS-ÖABT 9 Mayıs 19–29 Mart 6 Nisan 11 Haziran e-YÖKDİL 2027/1 (İngilizce-Sosyal Bilimler) 29 Mayıs 4–12 Mayıs — 29 Mayıs e-YÖKDİL 2027/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) 30 Mayıs 4–12 Mayıs — 30 Mayıs e-YÖKDİL 2027/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) 5 Haziran 4–27 Mayıs — 5 Haziran STS Öğretmenlik 12 Haziran 28 Nisan–5 Mayıs 12 Mayıs 25 Haziran YKS 1. Oturum (TYT) 19 Haziran 4 Şubat–2 Mart 16–18 Mart 21 Temmuz YKS 2. Oturum (AYT) 20 Haziran 4 Şubat–2 Mart 16–18 Mart 21 Temmuz YKS 3. Oturum (YDT) 20 Haziran 4 Şubat–2 Mart 16–18 Mart 21 Temmuz e-YDS 2027/6 (İngilizce) 26 Haziran 9–17 Haziran — 26 Haziran

2027 DGS VE ALES NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 18 Temmuz 2027 tarihinde yapılacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

ALES/1: 18 Nisan 2027

ALES/2: 11 Temmuz 2027

ALES/3: 28 Kasım 2027

Temmuz – Eylül Sınav Sınav tarihi Başvuru tarihleri Geç başvuru Sonuç e-YDS 2027/7 (Arapça/Rusça) 3 Temmuz 15–24 Haziran — 3 Temmuz e-YDS 2027/8 (Almanca/Fransızca) 4 Temmuz 15–24 Haziran — 4 Temmuz e-YDTS 2027/1 (Türkçe) 10 Temmuz 9–23 Haziran — 10 Ağustos ALES/2 11 Temmuz 25 Mayıs–2 Haziran 9 Haziran 30 Temmuz e-TEP 2027/3 (İngilizce) 17 Temmuz 16–30 Haziran — 17 Ağustos DGS 18 Temmuz 26 Mayıs–3 Haziran 15 Haziran 12 Ağustos ÖZYES 21–24 Temmuz 1–10 Haziran 17 Haziran 18 Ağustos YÖKDİL/2 25 Temmuz 8–16 Haziran 23 Haziran 13 Ağustos e-YDS 2027/9 (İngilizce) 21 Ağustos 4–12 Ağustos — 21 Ağustos TUS 2. Dönem 22 Ağustos 5–13 Temmuz 22 Temmuz 16 Eylül STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 22 Ağustos 5–13 Temmuz 22 Temmuz 16 Eylül KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 12 Eylül 8–19 Temmuz 28–29 Temmuz 13 Ekim KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 1. gün) 18 Eylül 8–19 Temmuz 28–29 Temmuz 13 Ekim KPSS A Grubu (Alan Bilgisi 2. gün) 19 Eylül 8–19 Temmuz 28–29 Temmuz 13 Ekim e-YDTS 2027/2 (Türkçe) 18 Eylül 18 Ağustos–1 Eylül — 15 Ekim e-YDS 2027/10 (İngilizce) 25 Eylül 8–16 Eylül — 25 Eylül HMGS/2 26 Eylül 10–18 Ağustos 25 Ağustos 20 Ekim İYÖS 26 Eylül 10–18 Ağustos 25 Ağustos 20 Ekim

2027 YDS, YÖKDİL VE TUS TARİHLERİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 28 Mart ve 21 Kasım tarihlerinde yapılacak. YÖKDİL sınavları ise 28 Şubat ve 25 Temmuz'da düzenlenecek.

Ekim – Aralık Sınav Sınav tarihi Başvuru tarihleri Geç başvuru Sonuç TR-YÖS/2 10 Ekim 7 Temmuz–2 Ağustos 6–10 Ağustos 4 Kasım e-YDS 2027/11 (Farsça/İngilizce) 16 Ekim 29 Eylül–7 Ekim — 16 Ekim BKUBTS 17 Ekim 1–9 Eylül 16 Eylül 10 Kasım DUS 24 Ekim 7–15 Eylül 23 Eylül 18 Kasım STS Diş Hekimliği 24 Ekim 7–15 Eylül 23 Eylül 18 Kasım EUS 6 Kasım 22–30 Eylül 7 Ekim 25 Kasım STS Eczacılık 6 Kasım 22–30 Eylül 7 Ekim 25 Kasım e-TEP 2027/4 (İngilizce) 13 Kasım 13–27 Ekim — 10 Aralık YDS/2 21 Kasım 5–13 Ekim 20 Ekim 10 Aralık ALES/3 28 Kasım 12–20 Ekim 27 Ekim 17 Aralık e-YDS 2027/12 (İngilizce) 18 Aralık 1–9 Aralık — 18 Aralık

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 27 Mart ve 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM, sınav takviminde güncellemeler yapılabileceğini belirterek adayların resmî duyuruları takip etmesi gerektiğini bildirdi.



KISALTMASI YAZILAN SINAVLARIN AÇILIMLARI

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı

MSÜ: Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

DGS: Dikey Geçiş Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

MEB-AGS: Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı

MEB-EKYS: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

HMGS: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

İYÖS: İdari Yargı Ön Sınavı

ÖZYES: Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

BKUBTS: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı

TR-YÖS: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

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