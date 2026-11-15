Emel Sayın'dan miras ve vasiyet açıklaması: "Beni rahatsız eden bir konu"
Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, konser öncesinde miras ve vasiyet konusundaki düşüncelerini paylaştı. Aile içinde yaşanan miras anlaşmazlıklarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren sanatçı, evladı gibi sevdiği yeğenleri hakkında da konuştu. Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Emel Sayın, konser öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.
Samimi açıklamalarda bulunan usta sanatçıya, son dönemde magazin gündeminde sıkça konuşulan miras ve vasiyet tartışmaları soruldu.
Bir Instagram sayfasına konuşan Sayın, özellikle miras nedeniyle aile bireyleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
"BENİ SIKAN, BENİ RAHATSIZ EDEN BİR KONU"
Miras meselesinin aile ilişkilerine zarar verebildiğini belirten ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaşanabiliyor."
"YEĞENLERİM VAR, EVLAT GİBİ SEVDİĞİM"
Ailesinin büyük bir bölümünü kaybettiğini anlatan Emel Sayın, hayatında özel bir yere sahip olan yeğenlerinden de söz etti.
Yeğenleriyle arasındaki güçlü bağa dikkat çeken sanatçı, miras nedeniyle sevdikleriyle karşı karşıya gelmek istemediğini vurguladı.
Sayın, "Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem." dedi.
VASİYET HAZIRLADI MI?
Açıklamalarının ardından Emel Sayın'a vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı da soruldu.
Ünlü sanatçı, bugüne kadar böyle bir konuyu düşünmediğini belirterek ailesindeki birlik ve beraberliğe güvendiğini söyledi.
Sayın "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz." ifadelerini kullandı.
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