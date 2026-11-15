"YEĞENLERİM VAR, EVLAT GİBİ SEVDİĞİM" Ailesinin büyük bir bölümünü kaybettiğini anlatan Emel Sayın, hayatında özel bir yere sahip olan yeğenlerinden de söz etti.

Yeğenleriyle arasındaki güçlü bağa dikkat çeken sanatçı, miras nedeniyle sevdikleriyle karşı karşıya gelmek istemediğini vurguladı. Sayın, "Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem." dedi.