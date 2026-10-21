Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da erişime açıldı. ALES puanıyla lisansüstü eğitim almak veya akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların, başvuru ve ödeme işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. İşte, 2026 ALES/3 geç başvuru ekranı, başvuru ücreti ve sınav tarihi hakkında merak edilenler.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2026-ALES/3 geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sistemde 2026-ALES/3 sınavı seçildikten sonra başvuru bilgileri kontrol edilmeli ve sınav ücreti ödenmeli. Başvurunun geçerli olması için hem başvuru adımlarının hem de ödeme işleminin belirtilen süre içinde tamamlanması gerekiyor. 2026 ALES/3 GEÇ BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.