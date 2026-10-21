ALES geç başvuru ekranı açıldı: 2026 ÖSYM ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?
ALES/3 geç başvuru ekranı, 21 Ekim Çarşamba günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Başvuru süresini kaçıran adaylar, saat 23.59’a kadar ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Akademik kadro ve lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, “2026 ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 ÖSYM ALES/3 geç başvuru ekranı, ücret bilgisi ve sınav takvimine ilişkin merak edilenler…
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da erişime açıldı. ALES puanıyla lisansüstü eğitim almak veya akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların, başvuru ve ödeme işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. İşte, 2026 ALES/3 geç başvuru ekranı, başvuru ücreti ve sınav tarihi hakkında merak edilenler.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2026-ALES/3 geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Sistemde 2026-ALES/3 sınavı seçildikten sonra başvuru bilgileri kontrol edilmeli ve sınav ücreti ödenmeli. Başvurunun geçerli olması için hem başvuru adımlarının hem de ödeme işleminin belirtilen süre içinde tamamlanması gerekiyor.
2026 ALES/3 GEÇ BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/3 geç başvuruları, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların başvuru ve ödeme işlemlerini bu saate kadar tamamlaması gerekiyor.
2026 ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026-ALES/3 geç başvuru ücreti 1.800 TL olarak belirlendi. Normal başvuru döneminde 1.200 TL olan sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yılın son ALES oturumuna katılacak adaylar, sınav hazırlıklarını bu tarihe göre planlayabilecek.