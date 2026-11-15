MEB Kasım ara tatili için 17 milyon öğrenciye özel kitap ve rehberler yayınladı
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrenciler hem dinlenecek hem de aileleriyle birlikte öğrenme deneyimi yaşayacak. Okul öncesinde "Oyun Anahtarım" etkinliğiyle evden sınıfa uzanan bir bağ kurulurken, ilkokul ve ortaokul kitaplarında Türk dünyasının kültürel mirası ile matematiksel örüntüler bir araya geliyor; lise rehberi ise ekransız sosyalleşmeden sınav taktiklerine kadar dört aşamalı bir yol haritası çiziyor.
Yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor. 20 Kasım Cuma gününe kadar sürecek bu beş günlük mola, bu yıl sadece dinlenmekle sınırlı kalmayacak; okul öncesinden liseye kadar her kademe için hazırlanan özel rehberler ve oyun dolu etkinlik kitaplarıyla evlere taşınacak.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillendirilen yeni materyaller, tatilde okul ile ev arasındaki öğrenme bağını koparmamayı amaçlıyor. Öğrencilerin dikkat, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini destekleyen içeriklerde, aile katılımı da sürecin merkezine yerleştiriliyor. Sayfalardaki karekodlar aracılığıyla dijital oyunlara, öykülere, şarkılara ve sanal müze gezilerine tek tıkla ulaşılabiliyor.
OKUL ÖNCESİNDE "OYUN ANAHTARIM" HEYECANI
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) paylaştığı bilgilere göre, okul öncesi öğrenciler için "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi hazırlandı. 14-22 Kasım tarihlerini kapsayan takvimde her gün için bir "Geleneksel Oyun" ve bir "Aile Oyunu" önerisi yer alıyor.
Takvimin en dikkat çeken kısmı ise çocukların tatil dönüşü sınıfa taşıyacağı "Oyun Anahtarım" etkinliği oldu. Süreç şu adımlarla ilerleyecek:
- Çocuklar, günlük sayfalarda saklı oyun anahtarlarını bulup boyayacak.
- Tatil sonunda ise kendi anahtarlarını tasarlayarak okula götürecek.
- Öğretmenler için hazırlanan "Oyun Kapılarını Birlikte Açıyoruz" broşürü rehberliğinde, bu anahtarlar sınıf kapısındaki "Oyuna Açılan Kapı" köşesinde bir hafta boyunca sergilenecek ve ardından portfolyolara eklenecek.
İLKOKUL VE ORTAOKULDA TÜRK DÜNYASI VE MATEMATİK
İlkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan "Arada 1" serisi, eğlenceyi değerler eğitimi ve kültürel mirasla birleştiriyor.
Arada 1 İlkokul Etkinlik Kitabı içerisinde çocuk hakları, doğa sevgisi ve Öğretmenler Günü temalı çalışmaların yanı sıra Türk dünyasının ortak tarihi de işleniyor. Öğrenciler geleneksel oyunlar, bulmacalar ve matematiksel örüntülerle hem eğlenecek hem de muhakeme becerilerini geliştirecek.
Arada 1 Ortaokul Etkinlik Kitabı ise "Türk Dünyası" ve "Maarifin Kalbinde Oyun" temaları etrafında kurgulandı. Anadolu'dan Türkistan'a uzanan geniş coğrafyanın medeniyet mirasını tanıtan kitapta, öğrencilerin empati kurma, okuma ve anlama becerilerini güçlendiren metinlere ağırlık veriliyor.
LİSELİLERE 4 BÖLÜMLÜK ARA TATİL VE YKS REHBERİ
Ortaöğretim kademesindeki gençler için hazırlanan 2026 Kasım Ara Tatil Rehberi, sadece ders çalışmaya değil, zihinsel dinlenmeye ve sosyal dengeye de odaklanıyor. Dört ana bölümden oluşan rehberin içeriği şöyle şekilleniyor:
- Aile İçi Paylaşımlar: İlk bölümde öğrencilerin aileleriyle birlikte yeni deneyimler yaşayabileceği etkinlik önerileri sunuluyor.
- Öğrenme Haritası: İkinci bölümde verimli çalışma stratejileri adım adım anlatılırken, öğrencilerin kendi durumlarını görebilmesi için değerlendirme tabloları ve haftalık çalışma planı taslakları veriliyor.
- Ekransız Sosyalleşme ve Kişisel Alan: Üçüncü bölüm, gençleri ekranlardan uzaklaşıp arkadaşlarıyla yüz yüze sohbet etmeye yönlendiriyor. Aynı zamanda zihinsel yorgunluğu atmak için "kendi başına kalma" becerisinin önemine dikkat çekiliyor.
- YKS Stratejileri: Son bölümde üniversite sınavına hazırlananlar için TYT, AYT ve YDT odaklı zaman yönetimi, odaklanma teknikleri ve farklı branşlardan uzman öğretmenlerin derse özel tavsiyeleri yer alıyor.