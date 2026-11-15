Yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor. 20 Kasım Cuma gününe kadar sürecek bu beş günlük mola, bu yıl sadece dinlenmekle sınırlı kalmayacak; okul öncesinden liseye kadar her kademe için hazırlanan özel rehberler ve oyun dolu etkinlik kitaplarıyla evlere taşınacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillendirilen yeni materyaller, tatilde okul ile ev arasındaki öğrenme bağını koparmamayı amaçlıyor. Öğrencilerin dikkat, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini destekleyen içeriklerde, aile katılımı da sürecin merkezine yerleştiriliyor. Sayfalardaki karekodlar aracılığıyla dijital oyunlara, öykülere, şarkılara ve sanal müze gezilerine tek tıkla ulaşılabiliyor.

OKUL ÖNCESİNDE "OYUN ANAHTARIM" HEYECANI Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) paylaştığı bilgilere göre, okul öncesi öğrenciler için "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi hazırlandı. 14-22 Kasım tarihlerini kapsayan takvimde her gün için bir "Geleneksel Oyun" ve bir "Aile Oyunu" önerisi yer alıyor. Takvimin en dikkat çeken kısmı ise çocukların tatil dönüşü sınıfa taşıyacağı "Oyun Anahtarım" etkinliği oldu. Süreç şu adımlarla ilerleyecek: Çocuklar, günlük sayfalarda saklı oyun anahtarlarını bulup boyayacak.

Tatil sonunda ise kendi anahtarlarını tasarlayarak okula götürecek.

Öğretmenler için hazırlanan "Oyun Kapılarını Birlikte Açıyoruz" broşürü rehberliğinde, bu anahtarlar sınıf kapısındaki "Oyuna Açılan Kapı" köşesinde bir hafta boyunca sergilenecek ve ardından portfolyolara eklenecek.