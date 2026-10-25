Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen yüz binlerce ön lisans mezunu, 4 Ekim 2026 tarihinde katıldıkları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için gün sayıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarına göre hesaplanacak KPSS P93 puanını bekleyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte memuriyet başvurularında kullanacakları puanlarını öğrenecek.

PUANLAR 30 EKİM CUMA GÜNÜ ERİŞİME AÇILIYOR

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak sonuçlar için henüz net bir saat bilgisi paylaşılmadı. Puanların cuma günü içerisinde açıklanması ve değerlendirme süreci bittiğinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımlaması bekleniyor.

Sınav ve tercih sürecine ilişkin öne çıkan takvim ve geçerlilik detayları şu şekilde sıralanıyor:

KPSS ÖN LİSANS 2026 TAKVİMİ SINAV TARİHİ Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları 4 Ekim 2026 tarihinde uygulandı. SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ KPSS P93 puanları 30 Ekim 2026 Cuma günü erişime açılacak. MERKEZİ TERCİH BAŞLANGICI KPSS-2026/2 tercih süreci 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. PUAN GEÇERLİLİK SÜRESİ Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI VE P93 PUANININ KULLANIMI

Adaylar, sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden puanlarını görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresinin kullanılması yeterli olacak.

Ön lisans mezunlarının kamu personeli alımlarında ve merkezi yerleştirme işlemlerinde KPSS P93 puan türü esas alınıyor. 17 Aralık'ta başlayacak tercih döneminde başvuruda bulunacak adayların, yayımlanacak tercih kılavuzlarındaki puan yılı, mezuniyet şartları ve kadrolar için aranan nitelik kodlarını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

Tercih kılavuzlarında puan yılı, mezuniyet şartları ve nitelik kodları dikkatle kontrol edilmeli.

Ösym

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