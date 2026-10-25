2026 KPSS Ön Lisans sonuçları hangi gün açıklanacak? ÖSYM sonuç ve tercih takvimi
Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 4 Ekim'de sınava giren yüz binlerce ön lisans mezunu, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı güne odaklandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınacak KPSS P93 puanı, iki yıl boyunca yapılacak memur alımlarında belirleyici olacak. Peki, sonuçlar hangi gün erişime açılacak ve merkezi yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen yüz binlerce ön lisans mezunu, 4 Ekim 2026 tarihinde katıldıkları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için gün sayıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarına göre hesaplanacak KPSS P93 puanını bekleyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte memuriyet başvurularında kullanacakları puanlarını öğrenecek.
PUANLAR 30 EKİM CUMA GÜNÜ ERİŞİME AÇILIYOR
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak sonuçlar için henüz net bir saat bilgisi paylaşılmadı. Puanların cuma günü içerisinde açıklanması ve değerlendirme süreci bittiğinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımlaması bekleniyor.
Sınav ve tercih sürecine ilişkin öne çıkan takvim ve geçerlilik detayları şu şekilde sıralanıyor:
SONUÇ SORGULAMA EKRANI VE P93 PUANININ KULLANIMI
Adaylar, sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden puanlarını görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresinin kullanılması yeterli olacak.
Ön lisans mezunlarının kamu personeli alımlarında ve merkezi yerleştirme işlemlerinde KPSS P93 puan türü esas alınıyor. 17 Aralık'ta başlayacak tercih döneminde başvuruda bulunacak adayların, yayımlanacak tercih kılavuzlarındaki puan yılı, mezuniyet şartları ve kadrolar için aranan nitelik kodlarını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.