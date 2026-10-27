Ulusal Staj Programı'nda yeni başvuru süreci başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda gençlere "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvurular dün itibarıyla başladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz" diye seslendi.

Program, genç insan kaynağının kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın destekleriyle ve İŞKUR'un koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programı olma özelliğini taşıyor. Ulusal Staj Programı'nda başvurular başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)