Ulusal Staj Programı başvuruları başladı! E-Devlet üzerinden nasıl başvurulur, kimler yararlanabilir?
Üniversite öğrencilerine kamu ve özel sektörde staj imkânı sunan Ulusal Staj Programı'nda yeni başvuru dönemi başladı. Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden yapabilecek. Programa katılmak isteyen öğrenciler için yaş, eğitim düzeyi ve not ortalaması şartları da belli oldu. Peki kimler başvurabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilen başvuru koşulları ve detaylar.
Ulusal Staj Programı'nda yeni başvuru süreci başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda gençlere "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvurular dün itibarıyla başladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz" diye seslendi.
Program, genç insan kaynağının kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın destekleriyle ve İŞKUR'un koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programı olma özelliğini taşıyor.
NASIL BAŞVURULUR?
Staj programı hakkında detaylı bilgiye "http:// ulusalstajprogrami.iskur. gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular da bu adres üzerinden alınıyor.
E-Devlet şifresiyle girip yapıp bilgileri kontrol ederek onaylamak, başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuran öğrenciler akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/ sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan bir yöntem ile değerlendiriliyor. İşverenler staj tekliflerini, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanları esas alarak iletiyor.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
- 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olanlar)
- Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olanlar
- Türkıye'de, KKTC'de ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam edenlerden; örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1 veya 2'nci sınıf öğrencileri ile örgün eğitim veren lisans programlarının 2, 3. veya 4'üncü sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
- Yurt dışındaki üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora öğrencileri.