6 Kasım 2026 Cuma okullar tatil mi: Gözler büyükşehirlerdeki yağış uyarısında
Kuvvetli yağış, fırtına ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırırken öğrenci ve velilerin gözü valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla gibi büyükşehirlerde 6 Kasım Cuma günü derslerin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, yüksek kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yılın ilk tatil kararı çıktı ve belirlenen okullarda eğitime ara verildi.
Olumsuz hava koşulları ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösterirken, Giresun'un Görele ilçesinde yılın ilk kar tatili kararı alındı. Kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından 6 Kasım Cuma günü için gözler valiliklere çevrilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ülke genelinde planlanmış resmi bir tatil bulunmuyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE 6 KASIM CUMA GÜNÜ EĞİTİM DEVAM EDİYOR
Kuvvetli yağış, sel riski ve fırtına gibi ulaşımı zorlaştırabilecek hava şartları nedeniyle İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Bingöl, Mersin ve Samsun'da yaşayan öğrenciler ile veliler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Olağanüstü hava durumlarında valilikler ve kaymakamlıklar il veya ilçe bazında eğitime ara verme kararı alabiliyor.
Şu ana kadar İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla başta olmak üzere bu illerin genelini kapsayan herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Mevcut tabloya göre 6 Kasım Cuma günü okullarda derslerin normal takvim çerçevesinde işlenmesi bekleniyor.
GİRESUN GÖRELE'DE YILIN İLK KAR TATİLİ KARARI ALINDI
Sibirya soğuklarının etkisiyle bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksama riskini de beraberinde getirdi. Görele Kaymakamlığı, öğrencilerin can güvenliğini korumak ve olası ulaşım sorunlarının önüne geçmek amacıyla 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiğini açıkladı.
Kaymakamlık kararı doğrultusunda 5 Kasım Perşembe günü öğleden sonra izinli sayılan okullar ve öğrenci grupları şunlar oldu:
- Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri
- Koyunhamza Ortaokulu öğrencileri
- Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu öğrencileri
- İlçedeki diğer taşıma merkezi okullarda öğrenim gören taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler