Olumsuz hava koşulları ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösterirken, Giresun'un Görele ilçesinde yılın ilk kar tatili kararı alındı. Kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından 6 Kasım Cuma günü için gözler valiliklere çevrilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ülke genelinde planlanmış resmi bir tatil bulunmuyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 6 KASIM CUMA GÜNÜ EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Kuvvetli yağış, sel riski ve fırtına gibi ulaşımı zorlaştırabilecek hava şartları nedeniyle İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Bingöl, Mersin ve Samsun'da yaşayan öğrenciler ile veliler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Olağanüstü hava durumlarında valilikler ve kaymakamlıklar il veya ilçe bazında eğitime ara verme kararı alabiliyor.

Şu ana kadar İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla başta olmak üzere bu illerin genelini kapsayan herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Mevcut tabloya göre 6 Kasım Cuma günü okullarda derslerin normal takvim çerçevesinde işlenmesi bekleniyor.