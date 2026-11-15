ABD istihbaratından Trump'ın sözleriyle çelişen İran raporu: Füze sayısında artış var!
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı iddia edilirken The Wall Street Journal'ın (WSJ) Tahran'ın savaşın ardından hala 1500 ila 2 bin 500 füzeye sahip olduğunu öne sürdü. ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre, İran'ın hasar gören tesislerine rağmen silah üretimini sürdürdüğü iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'ın silahlarını ortadan kaldırdıklarını ve geri gelmemelerini sağladıklarını savunmuştu.
ABD'deki istihbarat değerlendirmelerinin, savaşa rağmen İran'ın hala 1500 ila 2 bin 500 füzeye sahip olduğunu gösterdiği iddia edildi.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, ülkedeki istihbarat değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı.
İRAN'IN ELİNDE 1500 İLA 2 BİN 500 KADAR FÜZE VAR
Yetkililer, istihbarat bulgularının İran'ın 1500 ila 2 bin 500 kadar füzeye sahip olduğuna işaret ettiğini öne sürerek, İran'ın füze stokunun tam sayısına ulaşmanın zorluklarından ötürü bu değerlendirmenin "düşük güvenilirlikte" olduğunu belirtti.
ÜRETİME DEVAM EDİYORLAR
İran'ın savaşa rağmen yine de "çok sayıda silah stokunun olduğunu" savunan yetkililer, ABD ve İsrail'in saldırılarının üretim tesislerine verdiği hasara rağmen Tahran'ın yavaş da olsa silah üretimine devam ettiğini ileri sürdü.
FÜZE SAYISINDAKİ ARTIŞ TRUMP'IN KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Yetkililer, Tahran'ın çok sayıda insansız hava aracı ve kısa menzilli füzeleri olduğunu da öne sürerek, İran'ın silah kapasitesini yeniden elde etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu ülkeye saldırılarını yeniden başlatma konusunu değerlendirmesine yol açtığını iddia etti.
ABD'li ve İsrailli ismi paylaşılmayan yetkililer, İran'ın ABD'ye ait askeri tesisleri, radarları ve erken uyarı sistemlerini hedef alması nedeniyle bölgedeki askeri varlıklarını "daha güvenli" olduğunu düşündüğü İsrail'e taşıdığını savundu.
TRUMP İRAN'IN SİLAHLARINI ORTADAN KALDIRDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'ın silahlarını ortadan kaldırdıklarını ve geri gelmemelerini sağladıklarını savunmuştu.