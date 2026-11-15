ABD'li yetkililer İran'ın füze üretmeye devam ettiğini bildirdi. (Foto: AA)

FÜZE SAYISINDAKİ ARTIŞ TRUMP'IN KARARINI DEĞİŞTİRDİ



Yetkililer, Tahran'ın çok sayıda insansız hava aracı ve kısa menzilli füzeleri olduğunu da öne sürerek, İran'ın silah kapasitesini yeniden elde etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu ülkeye saldırılarını yeniden başlatma konusunu değerlendirmesine yol açtığını iddia etti.

ABD'li ve İsrailli ismi paylaşılmayan yetkililer, İran'ın ABD'ye ait askeri tesisleri, radarları ve erken uyarı sistemlerini hedef alması nedeniyle bölgedeki askeri varlıklarını "daha güvenli" olduğunu düşündüğü İsrail'e taşıdığını savundu.