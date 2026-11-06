2026-2027 KYK burs sonuçları açıklandı! Burs ve kredi kazanan öğrenciler için taahhütname süreci başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin tamamlaması gereken işlemlere ilişkin bilgi verdi.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.
KYK burs sonucu sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş bilgileriyle ulaşılabiliyor.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN 11 KASIM
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Belirtilen süre içinde onay işlemini tamamlamayan öğrenciler haklarını kullanamayacak.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER NASIL ONAY VERECEK?
Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arasındaki öğrenciler için önce anne ya da babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Veli onayının ardından öğrencinin kendi e-Devlet hesabından taahhütnameyi onaylaması şart.
15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne ya da yurt müdürlüğüne başvurabilecek. Bu öğrencilerin kimlik ve vasi kararı gibi belgelerle taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN SON TARİH 5 ARALIK
Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemleri için son tarih 5 Aralık Cumartesi saat 23.59 olarak açıklandı.
Bu öğrencilerin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterlerden kefaletname düzenletmeleri şart.