15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne ya da yurt müdürlüğüne başvurabilecek. Bu öğrencilerin kimlik ve vasi kararı gibi belgelerle taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN SON TARİH 5 ARALIK

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemleri için son tarih 5 Aralık Cumartesi saat 23.59 olarak açıklandı.

Bu öğrencilerin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterlerden kefaletname düzenletmeleri şart.

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