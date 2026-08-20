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YKS'de lise türlerine göre yerleşme oranları belli oldu: Zirvede hangi okul var?

2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından lise türlerine göre üniversiteye yerleşme oranları da belli oldu. Tercihte bulunan sosyal bilimler lisesi mezunlarının yüzde 85,73'ü bir yükseköğretim programına yerleşerek lise türleri arasında ilk sırada yer aldı. Sosyal bilimler liselerini yüzde 82,68'lik yerleşme oranıyla fen liseleri takip etti.

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2026-YKS’de 2 milyon aday yarıştı: Lise türlerine göre yerleşme oranları açıklandı

Türkiye genelinde 2026-YKS'ye 2 milyon 255 bin 76 aday katılırken, 2 milyon 187 bin 747 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adayların 1 milyon 279 bin 439'u tercih yaptı. Örgün ve açık öğretimdeki lisans veya ön lisans programlarına yerleşenlerin oranı okul türlerine göre önemli farklılıklar gösterirken, Anadolu liselerinde oran yüzde 65,02, imam hatip liselerinde yüzde 59,47, mesleki eğitim veren liselerde ise yüzde 39,09 olarak gerçekleşti.

Sosyal bilimler liseleri zirvede: Üniversiteye yerleşmede yüzde 85,73 ile birinci

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ İLK SIRADA

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, tercihte bulunan sosyal bilimler liseleri mezunları üniversiteye yerleşme oranında tüm lise türlerini geride bıraktı.

Bu okul türünden tercih yapan 10 bin 98 adayın 8 bin 657'si bir yükseköğretim programına yerleşti. Böylece sosyal bilimler liselerinde üniversiteye yerleşme oranı yüzde 85,73 oldu.

Sıralamada ikinci sırada fen liseleri yer aldı. Fen liselerinin toplam yerleşme oranı yüzde 82,68 olarak hesaplandı.

Özel fen liselerinden tercihte bulunan 19 bin 651 adayın 16 bin 271'i üniversiteye yerleşti. Resmi fen liselerinde ise tercih yapan 37 bin 898 adayın 31 bin 316'sı bir yükseköğretim programına girmeye hak kazandı.

Yabancı dilde eğitim veren özel liseler: 78 bin öğrenci üniversiteli oldu

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL LİSELER YÜZDE 75,83'E ULAŞTI

Yabancı dilde eğitim veren özel liseler de yüksek yerleşme oranıyla dikkat çekti.

Bu okullardan tercih yapan 103 bin 363 öğrencinin 78 bin 386'sı üniversiteye yerleşti. Böylece söz konusu lise türünün yerleşme oranı yüzde 75,83 oldu.

Anadolu liseleri yüzde 65, imam hatipler yüzde 59: Meslek liselerinde oran yüzde 39’da kaldı

ANADOLU LİSELERİNDE ORAN YÜZDE 65,02

En fazla adayın üniversite tercihi yaptığı lise türü Anadolu liseleri oldu.

Anadolu liselerinden 514 bin 605 öğrenci yerleştirme için tercih yaptı. Bu öğrencilerin 334 bin 577'si bir yükseköğretim programına yerleşti. Böylece Anadolu liselerindeki üniversiteye yerleşme oranı yüzde 65,02 olarak gerçekleşti.

İmam hatip liselerinde ise tercih yapan 120 bin 441 adayın 71 bin 630'u üniversiteye yerleşti. Bu okul türünde yerleşme oranı yüzde 59,47 oldu.

Mesleki eğitim veren liselerde tercih yapan 280 bin 861 adayın 109 bin 800'ü üniversiteye yerleşti. Meslek liselerinde yerleşme oranı yüzde 39,09'da kaldı.

Kabataş Erkek Lisesi’nden çift haneli başarı: İlk 10’a 5 öğrenci girdi

KABATAŞ ERKEK LİSESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi, 2026-YKS'deki üst sıralardaki dereceleriyle öne çıktı.

Okul öğrencilerinden 5'i YKS'de ilk 5'e girerken, yine 5 öğrenci ilk 10'da yer aldı. İlk 100'e giren öğrenci sayısı 22, ilk 500'e giren öğrenci sayısı 46, ilk 1000'e giren öğrenci sayısı ise 83 oldu.

Toplam 173 mezun veren okulda 129 öğrenci yurt içindeki üniversitelere yerleşti. Mezunlardan 35 öğrenci ise yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı.

Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının yurt içinde en fazla tercih ettiği üniversitelerin başında İstanbul Teknik Üniversitesi geldi. İTÜ'ye 29 öğrenci yerleşirken, Boğaziçi Üniversitesine 18, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya 15, Koç Üniversitesine 13 öğrenci yerleşti.

Öğrencilerin tercih ettiği diğer üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de yer aldı.

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi dahil 19 farklı üniversiteye de birer öğrenci yerleşti.

Kabataş Erkek Lisesinde 57 öğrenci mühendislik, 38 öğrenci tıp, 14 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, 4 öğrenci hukuk, 2 öğrenci ise eğitim fakültelerindeki programları tercih etti.

İstanbul Erkek Lisesi’nden 21 öğrenci ilk 1000’e girdi

İSTANBUL ERKEK LİSESİNDEN 21 ÖĞRENCİ İLK 1000'DE

İstanbul Erkek Lisesi mezunlarından da 21 öğrenci YKS'de ilk 1000'e girme başarısı gösterdi.

Mezunların tercihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi gibi programlar öne çıktı.

Öğrencilerin bunun yanı sıra farklı disiplinleri bir araya getiren alanlara da yöneldiği görüldü.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 132 mezunun 110’u üniversiteye yerleşti

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİNDE 132 MEZUNDAN 110'U ÜNİVERSİTELİ OLDU

Cağaloğlu Anadolu Lisesinden 2026'da 132 öğrenci mezun oldu. Bu öğrencilerin 110'u yurt içindeki üniversitelere yerleşti. Bazı mezunlar ise yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı.

Okul mezunlarının en fazla tercih ettiği üniversite 19 öğrenciyle Türk-Alman Üniversitesi oldu. İTÜ'ye 14, Boğaziçi Üniversitesine 10, Yıldız Teknik Üniversitesine 10, İstanbul Üniversitesine 9, Koç Üniversitesine 7, Galatasaray Üniversitesine 4, ODTÜ'ye 3 öğrenci yerleşti.

Hacettepe Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesine de birer öğrenci yerleşirken, diğer üniversiteleri tercih eden öğrencilerin sayısı 32 oldu.

Bölüm tercihlerinde mühendislik ilk sırada yer aldı. Cağaloğlu Anadolu Lisesinden 67 öğrenci mühendislik, 20 öğrenci tıp, 10 öğrenci temel bilimler, 8 öğrenci ekonomi, işletme ve iktisat, 5 öğrenci ise hukuk alanlarını tercih etti.

Kartal Anadolu İmam Hatip’ten İTÜ ve Boğaziçi’ne 46 öğrenci

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE MÜHENDİSLİK VE TIP ÖNE ÇIKTI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite tercihlerinde de mühendislik ve tıp bölümleri ön plana çıktı.

Okuldan 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesine yerleşti.

Bölüm bazında 45 öğrenci mühendisliği, 33 öğrenci tıp fakültelerini tercih etti. Ekonomi, iktisat, işletme ve uluslararası ticaret alanlarına 13 öğrenci yönelirken, 7 öğrenci siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri tercih etti.

Hukuk ve psikolojiye 4'er, diş hekimliği, eczacılık ve medya-sinema alanlarına ise 3'er öğrenci yerleşti. Ayrıca 3 öğrenci ilahiyat, 2 öğrenci matematik ve 2 öğrenci tarih bölümlerini tercih etti.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip’ten 13 öğrenci ilk 1000’e girdi

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEN 13 ÖĞRENCİ İLK 1000'E GİRDİ

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de üst sıralardaki başarılarıyla dikkat çekti. Okul mezunlarından 13 öğrenci YKS'de ilk 1000'e girdi.

Mezunların yerleştiği üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi 18 öğrenciyle ilk sırada yer aldı. Marmara Üniversitesine 15, İTÜ'ye 12, Gebze Teknik Üniversitesine 6, Yıldız Teknik Üniversitesine 6 öğrenci yerleşti.

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya 5'er öğrenci; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine 4, Sabancı Üniversitesine 3 öğrenci yerleşti.

Koç Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesine ise 2'şer öğrenci yerleşti.

Galatasaray Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesine de birer öğrenci yerleşti.

Bölüm tercihlerinde 45 öğrenci mühendislik, 22 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, 12 öğrenci tıp, 11 öğrenci temel bilimler, 5 öğrenci hukuk alanlarını seçti. Diş hekimliği ve eczacılık alanlarına toplam 3 öğrenci, ilahiyat ve eğitim fakültelerine ise 2'şer öğrenci yerleşti. Sağlıkla ilgili bölümleri tercih eden öğrenci sayısı 3 oldu.

Ankara’daki fen liselerinde tam yerleşme başarısı: Tüm öğrenciler üniversiteli

ANKARA'DAKİ FEN LİSELERİNDE TAM YERLEŞME BAŞARISI

Ankara Fen Lisesinde YKS'ye girerek tercih yapan 65 öğrencinin tamamı üniversiteye yerleşti. Okulun en yüksek puanlı öğrencisi Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğini tercih etti.

Pursaklar Fen Lisesinde de tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. Toplam 109 mezundan 82'si tercih yaptı ve bu öğrencilerin tamamı bir yükseköğretim programına girmeye hak kazandı.

Pursaklar Fen Lisesi mezunlarından 52'si tıp, 23'ü mühendislik bölümlerini tercih etti. En yüksek puanı alan öğrenci Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğine yerleşti.

Aziz Sancar Fen Lisesi’nden 34, Erman Ilıcak’tan 65 öğrenci üniversiteye yerleşti

PROF. DR. AZİZ SANCAR FEN LİSESİNDE 34 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinden 68 öğrenci mezun oldu. Mezunlardan 43'ü üniversite tercihi yaptı ve bunların 34'ü bir yükseköğretim programına yerleşti.

Yerleşen öğrencilerden 17'si tıp, 10'u mühendislik, 3'ü diş hekimliği bölümlerini tercih etti. Okulun en yüksek puanlı öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce programına yerleşti.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinde ise 133 mezundan 65 öğrenci tercih yaptı ve tercih yapanların tamamı üniversiteye yerleşti.

Bu öğrencilerin 30'u tıp, 25'i mühendislik, 2'si eczacılık ve 2'si uluslararası ilişkiler alanlarına yerleşti. Diğer 5 öğrenci ise moleküler biyoloji ve genetik, istatistik, hemşirelik, grafik tasarım ve işletme programlarını tercih etti.

Atatürk Anadolu Lisesinde üniversiteye yerleşen 211 öğrencinin 90'ı tıp, 100'ü mühendislik, 2'si mimarlık, 5'i iktisadi ve idari bilimler, 5'i ise hukuk fakültelerine yerleşti.

İzmir’de tıp ve mühendislik tercihleri öne çıktı: Yüzlerce öğrenci yerleşti

İZMİR'DE TIP VE MÜHENDİSLİK TERCİHLERİ ÖNE ÇIKTI

İzmir Fen Lisesi de yüksek başarı gösteren okullar arasında yer aldı. Toplam 81 mezun veren okulda 59 öğrenci tercih ettiği üniversiteye yerleşti.

Bu öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini tercih etti. İzmir Fen Lisesinden 10 öğrenci ODTÜ'ye, 6 öğrenci İTÜ'ye, 5 öğrenci ise Koç Üniversitesine yerleşti.

Bornova Anadolu Lisesinde 187 öğrenci üniversiteye yerleşti. Bu öğrencilerin 42'si tıp fakültelerini tercih etti.

Bornova Anadolu Lisesi mezunlarından 14'ü İTÜ'ye, 12'si Yıldız Teknik Üniversitesine, 6'sı Boğaziçi Üniversitesine, 7'si Hacettepe Üniversitesine yerleşti.

İzmir Atatürk Lisesinde ise 182 öğrenci üniversiteli oldu. Bu öğrencilerden 81'i mühendislik, 64'ü tıp, 2'si hukuk fakültelerini tercih etti.

Okul mezunlarından 23 öğrenci İTÜ'ye, 15 öğrenci ODTÜ'ye, 7 öğrenci Bilkent Üniversitesine, 3 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine, 5 öğrenci ise Koç Üniversitesine yerleşti.

Lise türlerine göre üniversiteye yerleşme oranları: Sosyal bilimler ve fen liseleri zirvede

LİSE TÜRLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANLARI

2026-YKS sonuçları, okul türleri arasındaki üniversiteye yerleşme oranı farkını da ortaya koydu. Tercih yapan öğrenciler dikkate alındığında en yüksek oran sosyal bilimler liselerinde görülürken, fen liseleri ikinci sırada yer aldı. Anadolu liseleri ve imam hatip liseleri onları takip etti. Mesleki eğitim veren liselerde ise yerleşme oranı diğer okul türlerine göre daha düşük gerçekleşti.

Bu sonuçlar, yalnızca üniversiteye yerleşme oranlarının değil, öğrencilerin tercih ettiği üniversite ve bölüm türlerinin de lise bazında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim