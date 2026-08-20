YKS'de lise türlerine göre yerleşme oranları belli oldu: Zirvede hangi okul var?

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ İLK SIRADA

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, tercihte bulunan sosyal bilimler liseleri mezunları üniversiteye yerleşme oranında tüm lise türlerini geride bıraktı.

Bu okul türünden tercih yapan 10 bin 98 adayın 8 bin 657'si bir yükseköğretim programına yerleşti. Böylece sosyal bilimler liselerinde üniversiteye yerleşme oranı yüzde 85,73 oldu.

Sıralamada ikinci sırada fen liseleri yer aldı. Fen liselerinin toplam yerleşme oranı yüzde 82,68 olarak hesaplandı.

Özel fen liselerinden tercihte bulunan 19 bin 651 adayın 16 bin 271'i üniversiteye yerleşti. Resmi fen liselerinde ise tercih yapan 37 bin 898 adayın 31 bin 316'sı bir yükseköğretim programına girmeye hak kazandı.