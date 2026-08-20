YKS'de lise türlerine göre yerleşme oranları belli oldu: Zirvede hangi okul var?

KABATAŞ ERKEK LİSESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN BAŞARI
İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi, 2026-YKS'deki üst sıralardaki dereceleriyle öne çıktı.
Okul öğrencilerinden 5'i YKS'de ilk 5'e girerken, yine 5 öğrenci ilk 10'da yer aldı. İlk 100'e giren öğrenci sayısı 22, ilk 500'e giren öğrenci sayısı 46, ilk 1000'e giren öğrenci sayısı ise 83 oldu.
Toplam 173 mezun veren okulda 129 öğrenci yurt içindeki üniversitelere yerleşti. Mezunlardan 35 öğrenci ise yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı.
Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının yurt içinde en fazla tercih ettiği üniversitelerin başında İstanbul Teknik Üniversitesi geldi. İTÜ'ye 29 öğrenci yerleşirken, Boğaziçi Üniversitesine 18, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya 15, Koç Üniversitesine 13 öğrenci yerleşti.
Öğrencilerin tercih ettiği diğer üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de yer aldı.
Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi dahil 19 farklı üniversiteye de birer öğrenci yerleşti.
Kabataş Erkek Lisesinde 57 öğrenci mühendislik, 38 öğrenci tıp, 14 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, 4 öğrenci hukuk, 2 öğrenci ise eğitim fakültelerindeki programları tercih etti.