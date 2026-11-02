Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği 2026-ALES/3 için geri sayım sürüyor. Yılın son ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala gözler sınav binalarını ve salonlarını gösterecek olan giriş belgelerine çevrilse de yerler henüz erişime açılmadı.

SINAV 29 KASIM'DA: SÜRE VE SAAT KURALLARI

Yılın son akademik sınavı sabah saatlerinde tek oturum halinde yapılacak. Adayların sınav salonuna alım saatine özellikle dikkat etmesi gerekiyor:

2026-ALES/3 Sınav günü takvimi Sınav tarihi 29 Kasım 2026 Pazar Başlama saati 10.15 Bitiş saati 12.45 Toplam süre 150 dakika Soru sayısı 100 soru: Sayısal ve sözel testler Kritik saat: Sınav binalarına girişler saat 10.00 itibarıyla kapatılacak. Bu saatten sonra gelen adaylar salona alınmayacak.

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kasım ayının ilk günleri itibarıyla sınav giriş belgeleri henüz duyurulmadı. Belgelerin erişime açılacağı kesin gün paylaşılmasa da yerlerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar sınav yeri bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak belge çıktısı alınabilecek. Sınava girerken bu belgenin geçerli bir kimlik kartıyla birlikte adayın yanında bulunması zorunlu tutuluyor.

Belge sorgulama ve sınav yeri görüntüleme işlemleri doğrudan şu adres üzerinden gerçekleştirilecek:

PUANLAR 17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Sınav maratonunun ardından değerlendirme süreci başlayacak. Takvime göre 2026-ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav puanlarını sonuç ekranı üzerinden kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

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