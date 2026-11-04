2026 KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı erişime açıldı
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu personeli olabilmek için sınava katılan adaylar, mezuniyet alanlarına göre başarı sıralamalarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS lisans branş sıralaması nasıl sorgulanır? İşte adım adım sorgulama ekranı ve ÖSYM'nin branş sıralamasına ilişkin açıklaması...
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS Lisans branş sıralamaları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılan adayların branş bazındaki başarı sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yükledi.
7 Ekim'de KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş sıralamalarına çevrilmişti. Yeni ekranla birlikte adaylar, kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki sıralamalarını görüntüleyebilecek.
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle gerçekleştirilebildiği gibi desteklenen e-Devlet giriş seçeneğiyle de yapılabiliyor.
Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili sınavın işlemler bölümünden "Branş Bazında Sıralama" ekranına ulaşarak başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN BRANŞ SIRALAMASI İÇİN TEKNİK AÇIKLAMA
ÖSYM'nin bilgilendirmesine göre branş bazında sıralama hizmeti, adayların kendi puan türleri ve eğitim alanları üzerinden diğer adaylarla karşılaştırma yapabilmesini sağlıyor. Ancak bu sıralamaların yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmuyor. Hizmet yalnızca adayları bilgilendirme amacı taşıyor.
Adayların sıralamalarını görüntülemek için öncelikle ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" sayfasında puan türünü seçmesi gerekiyor. Ardından karşılaştırma yapmak istedikleri eğitim alanlarını işaretleyerek "Hesapla" butonuna basmaları yeterli.
YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR SIRALAMA DIŞINDA BIRAKILABİLİYOR
Sıralama ekranında bulunan "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin." seçeneği de adayların kullanımına sunuluyor. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından B grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirmeyle yerleştirilen adaylar hesaplamaya dahil edilmiyor.
SIRALAMADA HANGİ EĞİTİM BİLGİLERİ ESAS ALINIYOR?
ÖSYM, branş sıralamalarını e-Okul ve YÖKSİS üzerinden alınan eğitim bilgileri doğrultusunda hazırlıyor. İşlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla sistemde aktif olan eğitim kayıtları esas alınıyor. Aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri kullanılıyor.
Ayrıca sıralama hesaplamasına, adayın seçtiği eğitim alanlarında bulunan hem mezun hem de öğrenimine devam eden kişiler dahil ediliyor.