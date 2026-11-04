7 Ekim'de KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş sıralamalarına çevrilmişti. Yeni ekranla birlikte adaylar, kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS Lisans branş sıralamaları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), sınava katılan adayların branş bazındaki başarı sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yükledi.

2026 KPSS Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle gerçekleştirilebildiği gibi desteklenen e-Devlet giriş seçeneğiyle de yapılabiliyor.

ÖSYM'DEN BRANŞ SIRALAMASI İÇİN TEKNİK AÇIKLAMA

ÖSYM'nin bilgilendirmesine göre branş bazında sıralama hizmeti, adayların kendi puan türleri ve eğitim alanları üzerinden diğer adaylarla karşılaştırma yapabilmesini sağlıyor. Ancak bu sıralamaların yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmuyor. Hizmet yalnızca adayları bilgilendirme amacı taşıyor.

Adayların sıralamalarını görüntülemek için öncelikle ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" sayfasında puan türünü seçmesi gerekiyor. Ardından karşılaştırma yapmak istedikleri eğitim alanlarını işaretleyerek "Hesapla" butonuna basmaları yeterli.