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2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

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ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının 28 Eylül 2026 saat 15.30 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sisteminden öğrenebilecek. İşte YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve kayıt tarihleri.

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabilecek. Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt takvimi belli oldu.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. (Foto: ÖSYM)

ÖSYM DUYURDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

DUYURU
(28 Eylül 2026)

2026-YKS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Eğitim

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