Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) ile öğrenciler yalnızca kaç puan aldıklarını değil, hangi konuları öğrendiklerini ve hangi alanlarda eksikleri bulunduğunu da görebilecek.

O kullarda yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar öğretmenlerin ağırlıklı olarak kendi hazırladıkları sorularla gerçekleştirdiği yazılı sınavlarda artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortak soru havuzu kullanılacak.

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Yeni EBA üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulan OYSS, bu eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarında uygulanmaya başlayacak. Ancak sistem için ülke genelinde ayrı bir sınav günü belirlenmedi. Her okul kendi yazılı takvimini uygulayacak. OYSS, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda kullanılacak. Merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar kapsam dışında tutulacak.

Yeni dönemde sınav sorularının çoğu ortak havuzdan seçilecek.

SORULARIN ÇOĞU MEB'DEN

Yeni sistemde öğretmenler önce konu-soru dağılım tablolarını ve sınav senaryolarını belirleyecek. Ardından zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla iki soru hazırlanacak. Diğer sorular ise MEB'in oluşturduğu soru havuzundan otomatik olarak seçilecek. Soruların güçlük düzeyi ve puan değerleri yine öğretmenlerin kararıyla belirlenecek. Sistem, sınav kâğıdını ve puanlama anahtarını da hazır sunacak. Böylece farklı okullarda benzer standartlarda sınavlar yapılması hedeflenecek.