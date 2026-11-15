Ankara Spor Salonu'nda toplanan Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda yaşananlar ve yansıyan görüntüler, Özgür Özel'in liderlik konsolidasyonu ile Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinden kaynaklanan fiilî geri planda kalma durumunu iki farklı eksende ortaya koydu. Kurultay salonundaki organizasyon, görsel düzenlemeler ve karar mekanizmaları doğrudan Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğini merkeze aldı.

Kurultayda Özgür Özel genel başkanlık için tek aday olarak yer aldı. Parti Meclisi (PM) üye sayısının 80'den 150'ye çıkarılması ve tüzükteki çarşaf liste kuralına rağmen seçimin blok liste ile yapılması kararlaştırıldı. Blok liste formülünün, parti içindeki güç mücadelesinde Özgür Özel'in kendi kadrosunu kurarak Ekrem İmamoğlu kanadını yönetimde sınırlandırma amaçlı olduğu gözlendi.

Kurultayın yapıldığı salona, Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye yaptığı yürüyüşün dev fotoğrafı asılmıştı. Özel, salona kendisine özel hazırlanan "Pusulamız Millet" şarkısı eşliğinde girerek lider odaklı bir koreografi sergiledi. Tabii ki bu durum İmamoğlu ve ekibini çıldırttı.

Yolsuzluk/rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun, ardı ardına yapılan itiraflarla giderek düşüşünün yarattığı siyasi ağırlık kaybı gözler önüne çıktı. Bu durumdan faydalanan Özgür Özel ve çekirdek kadrosunun, İmamoğlu'nu aktif bir siyasi güç odağından ziyade "mağduriyet ve dayanışma" sembolüne dönüştüren bir atmosfere yöneldikleri gözlendi.

CHP DAVET EDİLMEDİ

Nitekim Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na ziyaretlerinin sayısının çok düşmesi, daha önce Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkaran ifadelerin azalması, nihayetinde Yeni Parti Genel Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi'ne yer verilmemesi, İmamoğlu'nun gerilemesinin işaretlerini vermişti.

Özgür Özel ve çekirdek kadrosunun, Ekrem İmamoğlu'nu tamamen dışlamak yerine onu "mağduriyet ve direniş sembolü" konumunda tutarak tabanın duygusal bağını korumaya çalıştığı gözleniyor. Yani İmamoğlu artık kullanılan bir aparat durumunda. Kurultayın en çarpıcı sembolik kırılması ise davet listesinde yaşandı.

Özgür Özel-Yeni Parti yönetimi, aralarında iktidar partilerinin de bulunduğu 27 siyasi partiye davetiye gönderirken, içinden çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) bu listenin dışında bıraktı.Ortaya çıkan tablo siyasi nezaketten uzak bir "kan davası" izlenimi yarattı. Geçmişle kurulan bu keskin ve rövanşist ilişki biçiminin devam ettirileceğine işaret etti.

Kulislere göre PM üç ana blok halinde şekilleniyor. TBMM grup yönetiminde yer almayan 77 mevcut milletvekilinin "vefa" gerekçesiyle "Parti Yasama Grubu" kontenjanından listeye girmesi bekleniyor. Özgür Özel, bu taktikle 80 milletvekilinin hepsinin PM üyesi olmasını sağlayarak, liste dışında kalmaları hâlinde istifa ederek CHP'ye dönmelerinin önünü kesmeyi planladı. Yeni Parti'nin kurulmasını Ekrem İmamoğlu sağladı.

GÜÇ ÖZEL'DEN YANA

Özgür Özel'i genel başkan seçtirmişti. Özel CHP'de iken en yetkili organ Parti Meclisi'nde (60 isim vardı) Ekrem İmamoğlu'na yakın 35 isim buradaydı. İmamoğlu kontrolü elinde tutuyordu. Artık ibre Özel'den yana. Kurultayda Özel ve İmamoğlu'na yakın isimlerin birbirlerinden hiç hoşlanmadığı artık net olarak karşımıza çıktı. Bir başka skandal da yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu İstanbul'un 7 ilçesinde başkanlık yapmış isimlerin Yeni Parti'ye katılmasıydı. Partinin adı yeni ama işleyiş hala eski...