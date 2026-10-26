Yüksek lisans ve doktora eğitimine adım atmak ya da akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katılacağı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü ve son oturumu, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınava hazırlanan adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin yer aldığı giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

7-15 Ekim tarihlerindeki genel başvuru dönemi, 21 Ekim'de yapılan geç başvurularla birlikte kapandı. Kayıt işlemlerini bitiren adaylar, sınav yerleri açıklandığında giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

100 SORULUK MARATON 150 DAKİKA SÜRECEK

Sayısal ve sözel testlerden oluşan yılın son ALES oturumunda adayların ter dökeceği sınavın temel uygulama takvimi ve süresi şu şekilde işleyecek:

2026 ALES/3 Sınav Takvimi ve Uygulama Bilgileri Sınav Tarihi 29 Kasım 2026 Pazar Başlangıç Saati 10.15 Bitiş Saati 12.45 Soru Sayısı Sayısal ve sözel bölümlerden toplam 100 soru Sınav Süresi 150 dakika

GİRİŞ BELGELERİ İÇİN KASIM AYININ İKİNCİ YARISI İŞARET EDİLİYOR

Adayların hangi okul, bina ve salonda sınava gireceğini gösteren sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM, belgelerin paylaşılacağı kesin tarihi şu ana kadar duyurmadı.

Kurumun geçmiş ALES oturumlarındaki uygulamaları dikkate alındığında, sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan ediliyor. Bu takvim doğrultusunda adayların kasım ayının ikinci yarısında yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

ALES 3