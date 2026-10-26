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MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi için merak edilen soruları yanıtlayan yeni bir rehber yayımladı. Açık uçlu ve beceri temelli soruların yaygınlaşacağı yeni dönemde, sınavların hangi sınıflarda ve hangi derslerde nasıl uygulanacağına dair tüm ayrıntılar netleşti.

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MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detayların yer aldığı "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberde sistemin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ile nasıl uygulanacağına dair sorular yanıtlandı.

MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?-2

SINAV SÜREÇLERİ DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜYECEK

Anadolu Ajansı'nın haberine göre OYSS, okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirildi. Rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca sınav sonuçlarının da yine öğrenme çıktılarıyla uyumlu biçimde analiz edileceği vurgulandı.

MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?-3

Sistemle birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme uygulamalarının, açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Rehberde, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması açısından sistemin öneminin altı çizilirken, sınavlarda farklı güçlük düzeylerindeki soruların dengeli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?-4

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI, HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim tarihlerinde tamamlandığı belirtilen rehberde, öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebildikleri bildirildi.

MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?-5

Rehberde yer alan bilgilere göre OYSS, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şu sınıf ve derslerde uygulanacak:

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OYSS UYGULAMA KAPSAMI
ORTAOKUL • 5, 6 VE 7. SINIFLAR
  • Türkçe
  • Matematik
  • Fen bilimleri
  • Sosyal bilgiler
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi
  • İngilizce
LİSE • 9, 10 VE 11. SINIFLAR
  • Türk dili ve edebiyatı
  • Matematik
  • Fizik, kimya ve biyoloji
  • Tarih ve coğrafya
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi
  • Felsefe
  • İngilizce

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Sıkça Sorulan Sorular" rehberine Bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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