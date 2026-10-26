Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detayların yer aldığı "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberde sistemin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ile nasıl uygulanacağına dair sorular yanıtlandı.

SINAV SÜREÇLERİ DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜYECEK Anadolu Ajansı'nın haberine göre OYSS, okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirildi. Rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca sınav sonuçlarının da yine öğrenme çıktılarıyla uyumlu biçimde analiz edileceği vurgulandı.