MEB ortak yazılı sınav rehberini yayımladı: Hangi sınıflar hangi dersten sınava girecek?
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi için merak edilen soruları yanıtlayan yeni bir rehber yayımladı. Açık uçlu ve beceri temelli soruların yaygınlaşacağı yeni dönemde, sınavların hangi sınıflarda ve hangi derslerde nasıl uygulanacağına dair tüm ayrıntılar netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detayların yer aldığı "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberde sistemin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ile nasıl uygulanacağına dair sorular yanıtlandı.
SINAV SÜREÇLERİ DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜYECEK
Anadolu Ajansı'nın haberine göre OYSS, okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirildi. Rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca sınav sonuçlarının da yine öğrenme çıktılarıyla uyumlu biçimde analiz edileceği vurgulandı.
Sistemle birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme uygulamalarının, açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Rehberde, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması açısından sistemin öneminin altı çizilirken, sınavlarda farklı güçlük düzeylerindeki soruların dengeli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.
ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI, HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?
Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim tarihlerinde tamamlandığı belirtilen rehberde, öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebildikleri bildirildi.
Rehberde yer alan bilgilere göre OYSS, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şu sınıf ve derslerde uygulanacak:
Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Sıkça Sorulan Sorular" rehberine Bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.