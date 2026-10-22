KPSS Ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erecek. KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu açıkladı. 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru dağılımı Aday sayısı Toplam başvuru 2.985.438 Erkek adaylar 1.536.493 (%51,5) Kadın adaylar 1.448.945 (%48,5) Lise türü Aday sayısı Meslek lisesi 946.606 Anadolu lisesi 938.230 Açık öğretim lisesi 540.629 İmam hatip lisesi 299.509 Fen lisesi 59.659 Sosyal bilimler lisesi 17.389 Diğer lise türleri 183.416

254 SINAV MERKEZİNDE 415 BİN 502 GÖREVLİ YER ALACAK ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024 yılında 227 olan sınav merkezi sayısının 27 yeni merkez eklenerek 254'e çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bakış açımız aday merkezli. Coğrafi şartları ve aday sayısını dikkate alıyoruz. Adaylarımızın sınava ulaşımını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 'Gerekirse sınavı adayın olduğu yere götürelim, adayın yükünü hafifletelim' bakış açısıyla uygulama yapıyoruz." Sınav organizasyonunda 415 bin 502 kişi görev yapacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada bulunacak. Ayrıca 578 ÖSYM temsilcisi sınav merkezlerinde görev alacak.

ÖSYM, sınav için yaklaşık 3 milyon adayın başvurusunu aldı. 11 BİN 984 ENGELLİ ADAY SINAVA KATILACAK ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava 11 bin 984 engelli adayın katılacağını bildirdi.



Engelli adayların ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda ve uygun sınav salonlarında sınava alınacağını belirten Ersoy, gerekli görevli atamalarının yapıldığını ifade etti.



Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 7 bin 823 adayın bu haktan yararlandığını açıkladı.



Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 binada ise 3 bin 748 aday sınava girecek.