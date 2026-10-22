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2026-KPSS Ortaöğretim pazar günü! Saat kaçta başlayacak? ÖSYM giriş belgesi ve sonuç tarihi

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, 25 Ekim Pazar günü yaklaşık 3 milyon adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre tanınacak. Sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek. Peki, KPSS Ortaöğretim saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte 2026 KPSS sınav takvimi ve sonuç tarihi...

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2026-KPSS Ortaöğretim pazar günü! Saat kaçta başlayacak? ÖSYM giriş belgesi ve sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde düzenlenecek sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Sınavda 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların sınav saatinden önce binalarda hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için milyonlarca aday 25 Ekim'de ter dökecek. (Foto: Takvim Forto Arşivi)2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için milyonlarca aday 25 Ekim'de ter dökecek. (Foto: Takvim Forto Arşivi)

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav sonuçlarının iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar sınava katılabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
Sınav Bilgileri
Binalara son giriş
10.00
Sınav başlangıcı
10.15
Sınav bitişi
12.25
Soru sayısı
120 soru
Sınav süresi
130 dakika

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirtti. Sınav günü oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri istendi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakika ilave süre verilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Bilgiler
Sınav giriş belgesi
Adaylar, sınava girecekleri bina, salon ve adres bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
Giriş belgesi
Sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA HANGİ KONULAR VAR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek.
Genel yetenek testi: Sözel ve sayısal bölümlerden oluşacak.

Genel kültür testi: Tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyaya ilişkin genel, kültürel ve sosyoekonomik konuları kapsayacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

Ortaöğretim düzeyinde sınava giren adayların daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılmaları halinde, yeni sonuçların açıklandığı tarihte ortaöğretim puanlarının geçerliliği sona erecek.

KPSS A Grubu sınavına katılmak ise KPSS Ortaöğretim sonuçlarının geçerliliğini etkilemeyecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erecek.KPSS Ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu açıkladı.
2026 KPSS Ortaöğretim başvuru dağılımı
Aday sayısı
Toplam başvuru
2.985.438
Erkek adaylar
1.536.493 (%51,5)
Kadın adaylar
1.448.945 (%48,5)
Lise türü
Aday sayısı
Meslek lisesi
946.606
Anadolu lisesi
938.230
Açık öğretim lisesi
540.629
İmam hatip lisesi
299.509
Fen lisesi
59.659
Sosyal bilimler lisesi
17.389
Diğer lise türleri
183.416


254 SINAV MERKEZİNDE 415 BİN 502 GÖREVLİ YER ALACAK

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024 yılında 227 olan sınav merkezi sayısının 27 yeni merkez eklenerek 254'e çıkarıldığını açıkladı.

Ersoy, adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bakış açımız aday merkezli. Coğrafi şartları ve aday sayısını dikkate alıyoruz. Adaylarımızın sınava ulaşımını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. 'Gerekirse sınavı adayın olduğu yere götürelim, adayın yükünü hafifletelim' bakış açısıyla uygulama yapıyoruz."

Sınav organizasyonunda 415 bin 502 kişi görev yapacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada bulunacak. Ayrıca 578 ÖSYM temsilcisi sınav merkezlerinde görev alacak.

ÖSYM, sınav için yaklaşık 3 milyon adayın başvurusunu aldı.ÖSYM, sınav için yaklaşık 3 milyon adayın başvurusunu aldı.

11 BİN 984 ENGELLİ ADAY SINAVA KATILACAK

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava 11 bin 984 engelli adayın katılacağını bildirdi.

Engelli adayların ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda ve uygun sınav salonlarında sınava alınacağını belirten Ersoy, gerekli görevli atamalarının yapıldığını ifade etti.

Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 7 bin 823 adayın bu haktan yararlandığını açıkladı.

Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 binada ise 3 bin 748 aday sınava girecek.

Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek.Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek.

KPSS GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Sınav günü kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. T.C. kimlik kartını veya nüfus cüzdanını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğrafı ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek.

ÖSYM Başkanı Ersoy, fotoğrafsız nüfus cüzdanı bulunan adayların mağduriyet yaşamamak için yeni kimlik kartlarını almaları gerektiğini hatırlattı.

KPSS sınav giriş belgeleri AİS üzerinden görüntülenebilecek.KPSS sınav giriş belgeleri AİS üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM BAŞKANINDAN KPSS GÜNÜ SESSİZLİK ÇAĞRISI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav günü vatandaşlardan gürültü konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Sınav saatlerinde inşaat çalışmalarına ara verilmesi ve araçlarda korna kullanılmaması çağrısında bulunan Ersoy, şu ifadeyi kullandı: "Yaklaşık 3 milyon kişinin sınava girdiği pazar günü toplumsal olarak lütfen hassasiyet gösterelim, sessiz kalalım."

Ersoy, adayların sınav günü yaşanabilecek trafik yoğunluğunu dikkate alarak sınav binalarına erkenden ulaşmalarının önemini de vurguladı.

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