Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu
Ordu'nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 3 kişi, 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu. Hayatını kaybedenlerden Muhammed Yiğit'in cezaevinden 10 günlük izinle çıktığı öğrenildi.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine ekipler gece saatlerinde arama çalışması başlattı.
OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI
Arama çalışmaları sürerken sabah saatlerinde gelen kaza ihbarı üzerine Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berat Kavak'ın kullandığı otomobilin yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını belirledi.
Yapılan kontrollerde sürücü Berat Kavak ile araçtaki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Üç kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Hayatını kaybeden Muhammed Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, 10 günlük izin kapsamında 2 gün önce cezaevinden ayrıldığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.