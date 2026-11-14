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Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 3 kişi, 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu. Hayatını kaybedenlerden Muhammed Yiğit'in cezaevinden 10 günlük izinle çıktığı öğrenildi.

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Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-2

İhbar üzerine ekipler gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-3

OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Arama çalışmaları sürerken sabah saatlerinde gelen kaza ihbarı üzerine Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berat Kavak'ın kullandığı otomobilin yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını belirledi.

Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-4

Yapılan kontrollerde sürücü Berat Kavak ile araçtaki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Üç kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-5

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Hayatını kaybeden Muhammed Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, 10 günlük izin kapsamında 2 gün önce cezaevinden ayrıldığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-7 Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-8 Kayıp olarak aranıyorlardı: Ordu’da 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu-9
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