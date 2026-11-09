KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2026 KPSS lise sonuç sorgulama ekranı
Lise mezunlarının kamu personeli kadrolarına yerleşebilmek için girdiği KPSS Ortaöğretim sınavında heyecan dorukta. Doğru ve yanlışlarını karşılaştırarak tahmini netlerini hesaplayan adaylar için resmi takvim işlemeye devam ediyor. ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranına erişim tarihiyle birlikte iki yıl boyunca geçerli olacak puanların atamalarda nasıl kullanılacağı ve branş sıralamalarının önemi merak konusu oldu.
Kamu kurumlarında memur olma hayaliyle 2026 KPSS Ortaöğretim oturumuna katılan binlerce lise mezunu için geri sayımda sona yaklaşılıyor. Sınav maratonunun geride kalmasıyla birlikte gözler, kamu kadrolarının kapısını aralayacak puanların ilan edileceği güne çevrilmiş durumda. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlışlarını karşılaştırarak tahmini netlerini çıkaran adaylar, artık resmi takvimin tamamlanmasını bekliyor.
P94 PUANLARI İÇİN GERİ SAYIM: 19 KASIM PERŞEMBE
Sınava katılan tüm adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları resmi notları öğrenerek kamu personeli alımı ilanlarına göre kariyer planlarını oluşturmaya başlayacak.
SONUÇ BELGELERİ İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK
Puanların erişime açılmasıyla birlikte sorgulama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yaparak sınav notlarına ulaşabilecek. Sonuç belgesinde hem testlerdeki doğru ve yanlış sayıları hem de merkezi yerleştirmelerde kritik rol oynayan P94 puanı yer alacak.
ELDE EDİLEN PUAN KAÇ YIL BOYUNCA KULLANILABİLECEK?
Ortaöğretim düzeyinde alınan KPSS puanları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Bu süreçte adayların bilmesi gereken temel kurallar şu şekilde öne çıkıyor:
- İki yıllık geçerlilik süresi boyunca kamu kurumlarının açtığı sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarına başvuru yapılabilecek.
- Adaylar, yalnızca ilan edilen kadrolarda belirtilen özel ve genel koşulları karşıladıkları takdirde tercih hakkını kullanabilecek.
- Bu düzeyde yapılacak yeni bir sınav sonucunun ilan edilmesiyle birlikte, önceki sınavdan elde edilen ortaöğretim puanının geçerliliği kendiliğinden sona erecek.
TERCİH MARATONU 17-24 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Puanların açıklanmasının hemen ardından kamuya atanmak isteyen lise mezunları için merkezi yerleştirme süreci başlayacak. Yılın ikinci merkezi ataması kapsamında tercihler 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemlerinde adayların P94 puan üstünlüğü, tercih sıralaması ve ilgili kadroların kontenjan durumları belirleyici olacak. Tercih dönemine ilişkin tüm ayrıntılar, başvuru koşulları ve boş kontenjanlar yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak.
Adayların kendi mezuniyet alanındaki diğer adaylar arasındaki yerini görmesini sağlayan branş sıralamaları da sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Meslek lisesi ve genel lise mezunlarının eğitim aldıkları alandaki başarı durumunu ortaya koyan bu sıralamalar, yerleştirmelerde doğrudan bir puan kriteri olarak kullanılmasa da adaylara tercih listelerini oluştururken yol gösterici bir veri sunacak.