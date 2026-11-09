Ortaöğretim düzeyinde alınan KPSS puanları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Bu süreçte adayların bilmesi gereken temel kurallar şu şekilde öne çıkıyor:

TERCİH MARATONU 17-24 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Puanların açıklanmasının hemen ardından kamuya atanmak isteyen lise mezunları için merkezi yerleştirme süreci başlayacak. Yılın ikinci merkezi ataması kapsamında tercihler 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemlerinde adayların P94 puan üstünlüğü, tercih sıralaması ve ilgili kadroların kontenjan durumları belirleyici olacak. Tercih dönemine ilişkin tüm ayrıntılar, başvuru koşulları ve boş kontenjanlar yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak.

Adayların kendi mezuniyet alanındaki diğer adaylar arasındaki yerini görmesini sağlayan branş sıralamaları da sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Meslek lisesi ve genel lise mezunlarının eğitim aldıkları alandaki başarı durumunu ortaya koyan bu sıralamalar, yerleştirmelerde doğrudan bir puan kriteri olarak kullanılmasa da adaylara tercih listelerini oluştururken yol gösterici bir veri sunacak.