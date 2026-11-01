Açık lise öğrencilerinin beklediği 1. dönem sınav takvimi açıklandı
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav maratonu için geri sayım başladı. Mezuniyet kredilerini tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, hem basılı evrakla okullarda yapılacak yüz yüze oturumların hem de bilgisayar başındaki e-Sınav uygulamasının günlerini araştırıyor. İki farklı sınav yöntemi için belirlenen oturum saatleri, kritik randevu aralıkları ve fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı resmi tarihler netlik kazandı.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi netleşti. Mezuniyet hedefine ulaşmak ve derslerini başarıyla tamamlamak isteyen açık lise öğrencilerinin katılacağı sınavlar, basılı evrakla okullarda ve bilgisayar üzerinden e-Sınav merkezlerinde olmak üzere iki ayrı yöntemle uygulanacak.
YÜZ YÜZE YAZILI SINAVLAR İKİ OTURUMDA TAMAMLANACAK
Okullarda basılı evrakla yapılacak geleneksel yazılı sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü tek günde iki oturum olarak tamamlanacak. Öğrencilerin sınav saatinden önce salonlarda hazır bulunması gereken oturum saatleri şu şekilde sıralanıyor:
e-SINAV MARATONU KASIM AYINDA BAŞLIYOR
Sınavını bilgisayar başında elektronik ortamda vermek isteyen ve başvuru sürecinde randevusunu oluşturan adaylar için takvim daha erken işlemeye başlayacak. Belirlenen sınav merkezlerinde yürütülecek 1. dönem e-Sınav uygulaması, 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında geniş bir zaman dilimine yayılarak gerçekleştirilecek.
FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGELERİ İÇİN KRİTİK TARİHLER
Öğrencilerin sınav salonuna kabul edilmesini sağlayan fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı günler, adayın katılacağı sınav türüne göre ayrılıyor:
Adaylar, T.C. kimlik veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı belgelerini edinebilecek. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri "aolweb.meb.gov.tr" adresinden; Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise "aionet.meb.gov.tr" adresi üzerinden belgelerinin çıktısını alabilecek.