Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi netleşti. Mezuniyet hedefine ulaşmak ve derslerini başarıyla tamamlamak isteyen açık lise öğrencilerinin katılacağı sınavlar, basılı evrakla okullarda ve bilgisayar üzerinden e-Sınav merkezlerinde olmak üzere iki ayrı yöntemle uygulanacak.

YÜZ YÜZE YAZILI SINAVLAR İKİ OTURUMDA TAMAMLANACAK Okullarda basılı evrakla yapılacak geleneksel yazılı sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü tek günde iki oturum olarak tamamlanacak. Öğrencilerin sınav saatinden önce salonlarda hazır bulunması gereken oturum saatleri şu şekilde sıralanıyor: AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV TAKVİMİ 20 Aralık 2026 Pazar 1. Oturum 20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00 2. Oturum 20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00