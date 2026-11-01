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Açık lise öğrencilerinin beklediği 1. dönem sınav takvimi açıklandı

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav maratonu için geri sayım başladı. Mezuniyet kredilerini tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, hem basılı evrakla okullarda yapılacak yüz yüze oturumların hem de bilgisayar başındaki e-Sınav uygulamasının günlerini araştırıyor. İki farklı sınav yöntemi için belirlenen oturum saatleri, kritik randevu aralıkları ve fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı resmi tarihler netlik kazandı.

Giriş Tarihi:
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Açık lise öğrencilerinin beklediği 1. dönem sınav takvimi açıklandı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi netleşti. Mezuniyet hedefine ulaşmak ve derslerini başarıyla tamamlamak isteyen açık lise öğrencilerinin katılacağı sınavlar, basılı evrakla okullarda ve bilgisayar üzerinden e-Sınav merkezlerinde olmak üzere iki ayrı yöntemle uygulanacak.

Açık lise öğrencilerinin beklediği 1. dönem sınav takvimi açıklandı-2

YÜZ YÜZE YAZILI SINAVLAR İKİ OTURUMDA TAMAMLANACAK

Okullarda basılı evrakla yapılacak geleneksel yazılı sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü tek günde iki oturum olarak tamamlanacak. Öğrencilerin sınav saatinden önce salonlarda hazır bulunması gereken oturum saatleri şu şekilde sıralanıyor:

AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV TAKVİMİ
20 Aralık 2026 Pazar
1. Oturum
20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00
2. Oturum
20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00

Açık lise öğrencilerinin beklediği 1. dönem sınav takvimi açıklandı-3

e-SINAV MARATONU KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Sınavını bilgisayar başında elektronik ortamda vermek isteyen ve başvuru sürecinde randevusunu oluşturan adaylar için takvim daha erken işlemeye başlayacak. Belirlenen sınav merkezlerinde yürütülecek 1. dönem e-Sınav uygulaması, 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında geniş bir zaman dilimine yayılarak gerçekleştirilecek.

e-SINAV TARİH ARALIĞI
28 Kasım 2026 - 18 Ocak 2027

Açık lise öğrencilerinin beklediği 1. dönem sınav takvimi açıklandı-4

FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGELERİ İÇİN KRİTİK TARİHLER

Öğrencilerin sınav salonuna kabul edilmesini sağlayan fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı günler, adayın katılacağı sınav türüne göre ayrılıyor:

GİRİŞ BELGESİ ERİŞİM TARİHLERİ
e-Sınav
02-16 Kasım 2026 tarihleri arasında randevusunu tamamlayan öğrenciler, giriş belgelerini 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren alabilecek.
Yazılı sınav
Okullarda basılı evrakla sınava girecek öğrenciler, giriş belgelerine 15 Aralık 2026 itibarıyla ulaşabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı belgelerini edinebilecek. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri "aolweb.meb.gov.tr" adresinden; Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise "aionet.meb.gov.tr" adresi üzerinden belgelerinin çıktısını alabilecek.

AÖL, MAÖL VE AÖİHL SINAV GİRİŞ BELGESİ - aolweb.meb.gov.tr AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ - aionet.meb.gov.tr

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