2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM yerleştirme tarihi ve sonuç sorgulama ekranı
2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 7 Ekim'de sona eren tercih işlemlerinin ardından binlerce hekim, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. Peki, TUS tercih sonuçları açıklandı mı, 2026 TUS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilenler...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 yılı 2. dönem yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Uzmanlık eğitimlerini sürdürecekleri branş ve sağlık kuruluşlarını öğrenmek isteyen hekimler, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor.
ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirme bilgilerine ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.
2026 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih işlemleri, 30 Eylül 2026'da başladı ve 7 Ekim 2026'da sona erdi. Adaylar, tercih listelerini 7 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda tamamladı.
Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte yerleştirme sonuçları için bekleyiş başladı. Önceki dönemlerdeki açıklanma süreleri dikkate alınarak sonuçların 15-20 Ekim 2026 tarihleri arasında açıklanabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu tarih aralığı resmi olarak doğrulanmış değil. Kesin tarih, ÖSYM'nin duyurusuyla netleşecek.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra resmi sonuç sorgulama ekranından görüntülenebilecek..
Sonuç ekranında adayların bir uzmanlık programına yerleşip yerleşmediğine ilişkin bilgiler bulunacak.
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