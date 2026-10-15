Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 yılı 2. dönem yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM 'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Uzmanlık eğitimlerini sürdürecekleri branş ve sağlık kuruluşlarını öğrenmek isteyen hekimler, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor.

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirme bilgilerine ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

TUS tercih sürecinin 7 Ekim'de tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevrildi. (Fotoğraf: AA)

2026 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih işlemleri, 30 Eylül 2026'da başladı ve 7 Ekim 2026'da sona erdi. Adaylar, tercih listelerini 7 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda tamamladı.