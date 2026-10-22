Bu kapsamda öğrencilere eğitim yılı boyunca toplam 32 bin TL destek sağlanacak. Ödemeler, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu ilden sorumlu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için belirlediği yükseköğrenim bursu aylık 4 bin TL olarak açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere ekim-mayıs döneminde toplam 8 ay ödeme yapılacak.

Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı burs kontenjanı ve başvuru düzenlemeleri bulunuyor. Öğrencilerin başvuru öncesinde güncel kılavuzdaki şartları incelemesi gerekiyor.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler.

VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde örgün ön lisans ve lisans eğitimi gören ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere yönelik veriliyor. Ancak bazı öğrenci grupları bu destekten yararlanamıyor.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK bursu ile VGM bursunun birlikte alınıp alınamayacağı da üniversite öğrencilerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

KYK'dan karşılıksız burs alan öğrenciler, VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Buna karşılık KYK öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin VGM bursu almasına engel bulunmuyor.

Öğrenciler her iki kuruma da başvurabiliyor. Ancak KYK bursuna hak kazananların VGM burs başvuruları iptal ediliyor. Bu nedenle adayların başvuru ve değerlendirme sürecinde ilgili burs koşullarını dikkate alması gerekiyor.

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VGM Üniversite Burs Başvuruları