VGM burs başvuru ekranı 2026: VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır, şartlar neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları saat 10.00 itibarıyla başladı. Aylık 4 bin TL burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, “VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır?” sorularına yanıt arıyor. Başvurular 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. İşte başvuru ekranı, şartlar ve ödeme takvimi…
Vakıflar Genel Müdürlüğünün üniversite öğrencilerine yönelik burs programında başvuru süreci başladı. Eğitim ve günlük yaşam giderlerine katkı sağlayan destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, işlemlerini VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların bilgileri değerlendirilecek ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Evet. VGM'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da başladı. Başvurular, 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
Burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru süresi dolmadan işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Değerlendirme sürecinde adayların başvuru sırasında beyan ettiği bilgiler incelenecek.
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
VGM yükseköğrenim bursu başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin VGM resmi internet sitesine girerek yükseköğrenim burs başvuru ekranına ulaşması gerekiyor.
Başvuru formunda kişisel bilgiler, aile durumu, eğitim bilgileri ve gelir durumuna ilişkin alanların eksiksiz doldurulması önem taşıyor.
Başvuru işlemleri için şu adımlar izlenecek:
- VGM'nin resmi internet sitesine giriş yapılacak.
- Burs başvuruları bölümünden yükseköğrenim bursu ekranı açılacak.
- Başvuru kılavuzu incelenerek istenen bilgiler doldurulacak.
- Bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek başvuru tamamlanacak.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM üniversite burs başvuruları 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Başvurular, 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
Öğrencilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sürenin dolmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU AYLIK KAÇ TL?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için belirlediği yükseköğrenim bursu aylık 4 bin TL olarak açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere ekim-mayıs döneminde toplam 8 ay ödeme yapılacak.
Bu kapsamda öğrencilere eğitim yılı boyunca toplam 32 bin TL destek sağlanacak. Ödemeler, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu ilden sorumlu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde örgün ön lisans ve lisans eğitimi gören ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere yönelik veriliyor. Ancak bazı öğrenci grupları bu destekten yararlanamıyor.
VGM'nin burs vermediği gruplar arasında şunlar bulunuyor:
Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı burs kontenjanı ve başvuru düzenlemeleri bulunuyor. Öğrencilerin başvuru öncesinde güncel kılavuzdaki şartları incelemesi gerekiyor.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?
KYK bursu ile VGM bursunun birlikte alınıp alınamayacağı da üniversite öğrencilerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
KYK'dan karşılıksız burs alan öğrenciler, VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Buna karşılık KYK öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin VGM bursu almasına engel bulunmuyor.
Öğrenciler her iki kuruma da başvurabiliyor. Ancak KYK bursuna hak kazananların VGM burs başvuruları iptal ediliyor. Bu nedenle adayların başvuru ve değerlendirme sürecinde ilgili burs koşullarını dikkate alması gerekiyor.