ATA-AÖF öğrencilerinin beklediği takvim yayında: İlk vize oturumu için geri sayım başladı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), yeni dönemin akademik takvimini yayımlayarak güz ve bahar yarıyılı sınav günlerini netleştirdi. Ders kayıtlarını ve sınav merkezi tercihlerini tamamlayan binlerce öğrencinin gözü kulağı ise sınav giriş yerlerine çevrildi. Vize oturumları için geri sayım sürerken oturum günleri, final tarihleri ve sınav yerlerinin erişime açılma sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), yeni eğitim dönemine ilişkin akademik takvimini paylaştı. Sınav merkezi tercihleri ve ders kayıt süreçlerini tamamlamaya hazırlanan binlerce öğrenci için güz ve bahar yarıyıllarının sınav günleri netleşirken, gözler sınav yerlerini gösteren giriş belgelerine çevrildi.
SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Sınav merkezlerinin belirlenmesinin ardından öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Yeni dönemin ilk sınav maratonu kasım ayında vize oturumlarıyla başlayacak. Güz yarıyılı kapsamında uygulanacak sınavların tarihleri şu şekilde:
BAHAR YARIYILI SINAV GÜNLERİ
Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek oturumlar nisan ayında başlayacak ve yaz aylarında tamamlanacak: