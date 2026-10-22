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ATA-AÖF öğrencilerinin beklediği takvim yayında: İlk vize oturumu için geri sayım başladı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), yeni dönemin akademik takvimini yayımlayarak güz ve bahar yarıyılı sınav günlerini netleştirdi. Ders kayıtlarını ve sınav merkezi tercihlerini tamamlayan binlerce öğrencinin gözü kulağı ise sınav giriş yerlerine çevrildi. Vize oturumları için geri sayım sürerken oturum günleri, final tarihleri ve sınav yerlerinin erişime açılma sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Giriş Tarihi:
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ATA-AÖF öğrencilerinin beklediği takvim yayında: İlk vize oturumu için geri sayım başladı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), yeni eğitim dönemine ilişkin akademik takvimini paylaştı. Sınav merkezi tercihleri ve ders kayıt süreçlerini tamamlamaya hazırlanan binlerce öğrenci için güz ve bahar yarıyıllarının sınav günleri netleşirken, gözler sınav yerlerini gösteren giriş belgelerine çevrildi.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sınav merkezlerinin belirlenmesinin ardından öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

BELGE DUYURUSU
Sınava girilecek okul, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerin sisteme yüklendiğine dair resmî bilgilendirme yapıldığında duyurunun yapılması bekleniyor.

GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Yeni dönemin ilk sınav maratonu kasım ayında vize oturumlarıyla başlayacak. Güz yarıyılı kapsamında uygulanacak sınavların tarihleri şu şekilde:

ATA-AÖF 2026-2027
GÜZ YARIYILI SINAV TARİHLERİ
SINAV
TARİH
Ara (vize) sınavı
21-22 Kasım 2026
Yarıyıl sonu (final) sınavı
9-10 Ocak 2027
Bütünleme sınavı
13 Şubat 2027

BAHAR YARIYILI SINAV GÜNLERİ

Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek oturumlar nisan ayında başlayacak ve yaz aylarında tamamlanacak:

ATA-AÖF 2026-2027
BAHAR YARIYILI SINAV TARİHLERİ
SINAV
TARİH
Ara (vize) sınavı
17-18 Nisan 2027
Yarıyıl sonu (final) sınavı
5-6 Haziran 2027
Bütünleme sınavı
3-4 Temmuz 2027

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