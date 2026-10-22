Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), yeni eğitim dönemine ilişkin akademik takvimini paylaştı. Sınav merkezi tercihleri ve ders kayıt süreçlerini tamamlamaya hazırlanan binlerce öğrenci için güz ve bahar yarıyıllarının sınav günleri netleşirken, gözler sınav yerlerini gösteren giriş belgelerine çevrildi.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sınav merkezlerinin belirlenmesinin ardından öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

BELGE DUYURUSU Sınava girilecek okul, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerin sisteme yüklendiğine dair resmî bilgilendirme yapıldığında duyurunun yapılması bekleniyor.

GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Yeni dönemin ilk sınav maratonu kasım ayında vize oturumlarıyla başlayacak. Güz yarıyılı kapsamında uygulanacak sınavların tarihleri şu şekilde:

ATA-AÖF 2026-2027 GÜZ YARIYILI SINAV TARİHLERİ SINAV TARİH Ara (vize) sınavı 21-22 Kasım 2026 Yarıyıl sonu (final) sınavı 9-10 Ocak 2027 Bütünleme sınavı 13 Şubat 2027

BAHAR YARIYILI SINAV GÜNLERİ

Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek oturumlar nisan ayında başlayacak ve yaz aylarında tamamlanacak:

ATA-AÖF 2026-2027 BAHAR YARIYILI SINAV TARİHLERİ SINAV TARİH Ara (vize) sınavı 17-18 Nisan 2027 Yarıyıl sonu (final) sınavı 5-6 Haziran 2027 Bütünleme sınavı 3-4 Temmuz 2027

Ata Aöf