AK Parti'den Mardinlileri hedef alan Adnan Yüksel Gürüz'e tepki: Ünvanlı faşizmi kınıyoruz
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı üzerinden Mardinli kadınları ve midyeci esnafını aşağılayan bir paylaşım Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'e tepki yağdı. Gürüz'ün "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" sözlerine Çankırı "HADSİZ!" diyerek karşılık verirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "ünvanlı faşizm" ifadeleriyle tepki gösterdi. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Gürüz, özür dilemek zorunda kaldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.
Çankırı'nın Mardinli olmasını hedef alan Gürüz, Mardinli kadınlara ve midyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürüz'ün sözlerine sert tepki gösterirken, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen sözde akademisyen özür diledi.
MARDİNLİ KADINLARI VE MİDYECİ ESNAFINI HEDEF ALDI
Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını hedef aldığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur"
Mardinli kadınları kökenleri üzerinden hedef alan ve midyecilik mesleğini küçümseyen ifadeler, AK Parti'den sert tepki geldi.
ÇANKIRI'DAN "HADSİZ!" TEPKİSİ
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gürüz'ün sözlerine "HADSİZ!" diyerek tepki gösterdi. Çankırı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş!
Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir!
Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum!
Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"
BUNUN ADI ÜNVANLI FAŞİZM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Gürüz'ün paylaşımına tepki göstererek insanların kökenleri, memleketleri ve meslekleri üzerinden hedef alınmasının nefret söylemi olduğunu vurguladı.
Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ayrımcılık her yerde utanç vericidir. Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak "nefret söylemi"dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir."
Akademik unvan taşıyan bir kişinin ayrımcı ifadeler kullanmasının daha da vahim olduğunu belirten Çelik, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:
"İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu "ünvanlı faşizm"i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu "nefret söylemi"ni kökten reddediyoruz.
Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir...
Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır."
TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ VE ÖZÜR DİLEDİ
Gürüz, gelen tepkilerin ardından Mardinli kadınları ve midyeci esnafını hedef alan paylaşımını sildi. Yeni bir açıklama yapan Gürüz, Çeşme'yi yapılaşmadan koruma düşüncesiyle hareket ettiğini öne sürerek sözlerinin maksadını aştığını kabul etti.
Gürüz'ün özür açıklaması şöyle:
"Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim Sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı üzerine Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim"
Gürüz'ün özrüne de değinen Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir.
Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin'imize selam olsun."