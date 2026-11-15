Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Çankırı'nın Mardinli olmasını hedef alan Gürüz, Mardinli kadınlara ve midyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürüz'ün sözlerine sert tepki gösterirken, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen sözde akademisyen özür diledi.

"Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın sosyal medyadan tepki gösterdi. (Foto: Sosyal medya)



ÇANKIRI'DAN "HADSİZ!" TEPKİSİ



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gürüz'ün sözlerine "HADSİZ!" diyerek tepki gösterdi. Çankırı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş!

Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir!

Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum!

Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"

BUNUN ADI ÜNVANLI FAŞİZM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Gürüz'ün paylaşımına tepki göstererek insanların kökenleri, memleketleri ve meslekleri üzerinden hedef alınmasının nefret söylemi olduğunu vurguladı.