Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile üniversiteye yerleşen öğrenciler için yurt başvurularının başladığını açıkladı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi X hesabından yaptığı paylaşıma göre, spor bilimleri başta olmak üzere özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlere yerleşen adayların işlemlerini belirtilen takvim içinde tamamlaması gerekiyor. Yetkililer, son günde yaşanabilecek sistem yoğunluğu ve olası aksaklıkların önüne geçmek adına başvuruların son saatlere bırakılmaması konusunda öğrencileri uyarıyor.

ÖZEL YETENEK SINAVI VE ÖZYES KAVRAMLARI AYNI ANLAMA GELİYOR

Üniversite adaylarının tercih ve yerleştirme sürecinde karşılaştığı ÖZYES, Özel Yetenek Sınavı ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor ve iki adlandırma da aynı sınavı ifade ediyor. Bu sınav sistemi, Türkiye'deki belirli üniversitelerin spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi özel beceri gerektiren bölümlerine öğrenci seçmek amacıyla uygulanıyor.

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