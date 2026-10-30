MEB'in yayımladığı takvimde uluslararası eğitim araştırmaları ve mesleki yeterlilik sınavlarının tarihleri de yer aldı.

Ayrıca 2027-2028 eğitim öğretim yılının birinci dönem açık öğretim sınavları için de takvim oluşturuldu. Buna göre e-Sınavlar 27 Kasım 2027 ile 17 Ocak 2028 tarihleri arasında, basılı sınav ise 19 Aralık 2027'de gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı sınavların tarihleri de takvimde yer aldı.

E-SINAVLAR RANDEVULU SİSTEMLE YAPILACAK

Bakanlığın takvimine göre motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursiyerleri, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik teorik sınavları ile amatör telsizcilik ve denklik seviye tespit e-Sınavları, yıl boyunca randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Söz konusu sınavlar, 81 ildeki e-Sınav salonlarında haftanın yedi günü uygulanabilecek.

Kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokollü sınavların tarihleri ise ilgili sınav duyurularında açıklanacak.

2027 LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

2027 LGS sınav tarihinin açıklanmasının ardından öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bir diğer konu ise merkezi sınavda hangi derslerden ve konulardan soru sorulacağı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrenciler, sınavda 8. sınıf müfredatındaki bilgi ve becerilerden sorumlu tutulacak.

LGS'de Türkçe, matematik, fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden soruların yer alması bekleniyor. Soruların hazırlanmasında ilgili derslerin öğretim programları esas alınacak.