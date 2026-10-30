2027 LGS sınav tarihi belli oldu! MEB sınav takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2027 yılı sınav takvimini yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacağı açıklandı. Takvimde bursluluk, ortak yazılı ve açık öğretim sınavlarının tarihleri de yer aldı. Peki, 2027 LGS'de hangi konular çıkacak, 8. sınıf öğrencileri hangi konulardan sorumlu olacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Açıklanan takvimle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek merkezi sınavların tarihleri netleşti. Özellikle liseye geçiş yapmaya hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve velilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu.
2027 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayımladığı resmi takvime göre, 2027 LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri, sınavla öğrenci alan liselere yerleşebilmek için ter dökecek. Sınavın başvuru tarihleri, oturum saatleri ve uygulama esaslarına ilişkin ayrıntıların ise yayımlanacak sınav kılavuzuyla netleşmesi bekleniyor.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece LGS kapsamındaki merkezi sınav, okulların kapanmasından 12 gün önce yapılmış olacak.
2027 BURSLULUK SINAVI TARİHİ DE BELLİ OLDU
MEB'in yayımladığı sınav takviminde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi de açıklandı. Buna göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı, 25 Nisan 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ORTAK YAZILI SINAVLAR HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Bakanlık tarafından yayımlanan takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavların tarihleri de belirlendi.
AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARININ TARİHLERİ NETLEŞTİ
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı sınavların tarihleri de takvimde yer aldı.
Ayrıca 2027-2028 eğitim öğretim yılının birinci dönem açık öğretim sınavları için de takvim oluşturuldu. Buna göre e-Sınavlar 27 Kasım 2027 ile 17 Ocak 2028 tarihleri arasında, basılı sınav ise 19 Aralık 2027'de gerçekleştirilecek.
ULUSLARARASI SINAVLARIN TAKVİMİ NETLEŞTİ
MEB'in yayımladığı takvimde uluslararası eğitim araştırmaları ve mesleki yeterlilik sınavlarının tarihleri de yer aldı.
- Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS 2027) nihai uygulaması, 5 Nisan – 28 Mayıs 2027 tarihleri arasında bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecek.
- Okul Tabanlı İzleme Araştırması 2027 uygulaması ise 12 Nisan – 14 Mayıs 2027 tarihleri arasında yapılacak.
- Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı 7 Şubat 2027'de, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı ise 24 Nisan 2027'de düzenlenecek.
- Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı'nın tarihi de 10 Temmuz 2027 olarak belirlendi.
E-SINAVLAR RANDEVULU SİSTEMLE YAPILACAK
Bakanlığın takvimine göre motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursiyerleri, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik teorik sınavları ile amatör telsizcilik ve denklik seviye tespit e-Sınavları, yıl boyunca randevulu sistemle gerçekleştirilecek.
Söz konusu sınavlar, 81 ildeki e-Sınav salonlarında haftanın yedi günü uygulanabilecek.
Kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokollü sınavların tarihleri ise ilgili sınav duyurularında açıklanacak.
2027 LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?
2027 LGS sınav tarihinin açıklanmasının ardından öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bir diğer konu ise merkezi sınavda hangi derslerden ve konulardan soru sorulacağı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrenciler, sınavda 8. sınıf müfredatındaki bilgi ve becerilerden sorumlu tutulacak.
LGS'de Türkçe, matematik, fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden soruların yer alması bekleniyor. Soruların hazırlanmasında ilgili derslerin öğretim programları esas alınacak.
2027 LGS'DE ÖĞRENCİLER HANGİ SINIFIN KONULARINDAN SORUMLU OLACAK?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlanan öğrenciler, 8. sınıf öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak. Bu kapsamda sınav soruları, öğrencilerin ilgili derslerde edindikleri bilgileri kullanma, yorumlama, analiz etme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanacak.
Sınavın ayrıntılı uygulama esasları ve diğer teknik bilgiler ise MEB tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşecek.
2027 MEB SINAV TAKVİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde LGS, bursluluk sınavı, ortak yazılı sınavlar, açık öğretim sınavları ve diğer merkezi sınavların tarihleri yer alıyor.
Öğrenciler ve veliler, sınav takvimine ve güncel duyurulara Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
MEB'İN YAYIMLADIĞI RESMİ SINAV TAKVİMİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN