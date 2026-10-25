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ÖSYM 2026 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce lisans adayının gözü ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Yeni haftaya girilirken sonuç ekranını kontrol eden adaylar, yerleştirme işlemlerinin ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Geçmiş yıllardaki değerlendirme sürelerinin işaret ettiği beklenen açıklama tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla sonuç sorgulama ekranına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

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ÖSYM 2026 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Önlisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci, 22 Ekim itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi sonuç duyurusuna odaklandı.

Adaylar kimlik numaraları ve şifreleriyle kurumun dijital sonuç sisteminden sorgulama yapabilecek. Görseller, Takvim Foto Arşivi'ne aittir.Adaylar kimlik numaraları ve şifreleriyle kurumun dijital sonuç sisteminden sorgulama yapabilecek. Görseller, Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

GEÇMİŞ YILLARIN TAKVİMİ 26 EKİM'E İŞARET EDİYOR

ÖSYM, 2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçen yılın yerleştirme takvimi, sonuçların ilan edileceği gün konusunda önemli bir ipucu veriyor. Başvuru ve sonuç açıklama süreçlerindeki tarih tablosu şu şekilde öne çıkıyor:

DGS EK TERCİH TAKVİMİ
Geçmiş yıl verisi ve 2026 için öngörülen tarih
DÖNEM
BAŞVURU TARİHİ
SONUÇ DURUMU
2025
7-13 Ekim 2025
Sonuçlar, başvuruların bitiminden 4 gün sonra 17 Ekim'de açıklandı.
2026
22 Ekim 2026'da sona erdi
26 Ekim 2026 tarihi sonuçlar için öngörülüyor.
Not: 26 Ekim tarihi, geçen yılki dört günlük değerlendirme süresi esas alınarak yapılan bir öngörüdür; resmi açıklama ÖSYM tarafından yapılacaktır.

ÖSYM 2026 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?-3

SONUÇ SORGULAMA EKRANI VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Yerleştirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar basılı olarak gönderilmeyecek ve yalnızca internet üzerinden ilan edilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle doğrudan ulaşabilecek.

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