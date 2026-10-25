ÖSYM 2026 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce lisans adayının gözü ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Yeni haftaya girilirken sonuç ekranını kontrol eden adaylar, yerleştirme işlemlerinin ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Geçmiş yıllardaki değerlendirme sürelerinin işaret ettiği beklenen açıklama tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla sonuç sorgulama ekranına dair tüm ayrıntılar haberimizde.
Önlisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci, 22 Ekim itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi sonuç duyurusuna odaklandı.
GEÇMİŞ YILLARIN TAKVİMİ 26 EKİM'E İŞARET EDİYOR
ÖSYM, 2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçen yılın yerleştirme takvimi, sonuçların ilan edileceği gün konusunda önemli bir ipucu veriyor. Başvuru ve sonuç açıklama süreçlerindeki tarih tablosu şu şekilde öne çıkıyor:
SONUÇ SORGULAMA EKRANI VE ERİŞİM BİLGİLERİ
Yerleştirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar basılı olarak gönderilmeyecek ve yalnızca internet üzerinden ilan edilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle doğrudan ulaşabilecek.