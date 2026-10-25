Önlisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) ek tercih süreci, 22 Ekim itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi sonuç duyurusuna odaklandı.

Adaylar kimlik numaraları ve şifreleriyle kurumun dijital sonuç sisteminden sorgulama yapabilecek. Görseller, Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

GEÇMİŞ YILLARIN TAKVİMİ 26 EKİM'E İŞARET EDİYOR

ÖSYM, 2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçen yılın yerleştirme takvimi, sonuçların ilan edileceği gün konusunda önemli bir ipucu veriyor. Başvuru ve sonuç açıklama süreçlerindeki tarih tablosu şu şekilde öne çıkıyor: