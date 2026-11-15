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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Halsiz düşürür

Eklenme Tarihi 15 Kasım 2026

Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?

İyot eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.

BÜYÜK SÖZÜ DİNLE

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca sürekli affedersiniz gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur.

Çivi çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içindeki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala.

Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var.

TATLANDIRICISIZ DA OLUR

Hocam şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.

ÖFKE ŞEKERİ TETİKLER

Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını da ite kaka kullanıyor. Bir taraftan da korkuyor. Arkadaşı Almanya'da kalp krizi geçirmiş. Ozon tedavisi yapmışlar. Biz de yapabilir miyiz, faydası var mı?

Var. Ozon tedavisi uzun yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları. Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var. Ayrıca beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonrada ozon tedavisinin faydaları söz konusu. En kısa sürede başlayın.

SIKINTILI İÇ ÇEKME

Midemde çok gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır.

Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az az yemek yeme rahatlatıcıdır

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