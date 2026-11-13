Memura en az 76 bin 102 TL! Yüzde 8.37 zamma göre kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Memur emeklileri ne alacak?
Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı için yeni ipucu yine Merkez Bankası’ndan geldi. Enflasyon tahminini güncelleyen Merkez Bankası, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek. Bununla beraber en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine çıkacak.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi heyecanla ocak zammını bekliyor.
Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ipuçları birbiri ardına geliyor.
4 aylık enflasyona yani temmuz-ekim enflasyonuna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.21 fark oluşmuş, ocak zammı bu fark ile yüzde 6.27'ye ulaşmıştı.
Ardından Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29.5 olarak güncellediğini duyurmuştu. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9.97 olabileceğini, buna memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam yansıtılabileceğini göstermişti.
Merkez Bankası şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ ZAM ORANI
Ekonomistlerle yapılan kasım ayı anketinde 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.43 çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?
Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş yeni tahmine göre 76 bin 102 liraya yükselecek.
Memur emeklilerinde de en düşük aylık 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 166 lira seviyesine çıkacak.
KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR
Takvim.com.tr, yeni zam oranına göre şekillenen yeni maaşları kalem kalem derledi.
Memur emeklileri için zamlı maaş tablosu da netleşti.