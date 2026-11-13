Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ipuçları birbiri ardına geliyor.

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi heyecanla ocak zammını bekliyor.

Memura ve memur emeklisine yeni zam oranı belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



4 aylık enflasyona yani temmuz-ekim enflasyonuna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.21 fark oluşmuş, ocak zammı bu fark ile yüzde 6.27'ye ulaşmıştı.

Ardından Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29.5 olarak güncellediğini duyurmuştu. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9.97 olabileceğini, buna memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam yansıtılabileceğini göstermişti.