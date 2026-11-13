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Memura en az 76 bin 102 TL! Yüzde 8.37 zamma göre kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Memur emeklileri ne alacak?

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı için yeni ipucu yine Merkez Bankası’ndan geldi. Enflasyon tahminini güncelleyen Merkez Bankası, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek. Bununla beraber en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine çıkacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Memura en az 76 bin 102 TL! Yüzde 8.37 zamma göre kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Memur emeklileri ne alacak?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi heyecanla ocak zammını bekliyor.

Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ipuçları birbiri ardına geliyor.

Memura ve memur emeklisine yeni zam oranı belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memura ve memur emeklisine yeni zam oranı belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

4 aylık enflasyona yani temmuz-ekim enflasyonuna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.21 fark oluşmuş, ocak zammı bu fark ile yüzde 6.27'ye ulaşmıştı.

Ardından Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29.5 olarak güncellediğini duyurmuştu. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9.97 olabileceğini, buna memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam yansıtılabileceğini göstermişti.

Yeni tahmine göre en düşük memur maaşı 76.102 TL olacak (Foto: Takvim İnfografik)Yeni tahmine göre en düşük memur maaşı 76.102 TL olacak (Foto: Takvim İnfografik)

Merkez Bankası şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ ZAM ORANI

Ekonomistlerle yapılan kasım ayı anketinde 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.43 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek.

Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam tahmini yapıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam tahmini yapıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş yeni tahmine göre 76 bin 102 liraya yükselecek.

Memur emeklilerinde de en düşük aylık 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 166 lira seviyesine çıkacak.

Takvim.com.tr yeni tahminlere göre yeni maaşları hesapladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Takvim.com.tr yeni tahminlere göre yeni maaşları hesapladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR

Takvim.com.tr, yeni zam oranına göre şekillenen yeni maaşları kalem kalem derledi.

MEMUR MAAŞLARI
Mevcut
% 8.37 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110
116.075
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070
79.186
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.880
Öğretmen 1/4
83.254
90.222
Başkomiser 3/1
101.242
109.716
Polis memuru 8/1
92.618
100.370
Uzman doktor 1/4
170.730
185.020
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845
91.947
Mühendis 1/4
109.185
118.324
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
82.228
Profesör 1/4
153.208
166.032
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
111.382
Vaiz 1/4
86.983
94.263
Avukat 1/4
102.135
110.684
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.



Memura en az 76 bin 102 TL! Yüzde 8.37 zamma göre kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Memur emeklileri ne alacak?-5


Memur emeklileri için zamlı maaş tablosu da netleşti.

MEMUR EMEKLİLERİ
Unvan / Derece
Mevcut
% 8.37 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
121.526
Genel müdür 1/1
99.377
107.694
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
43.002
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.934
Öğretmen 1/4
46.908
50.834
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
71.365
Başkomiser 1/4
47.877
51.884
Polis memuru 1/4
47.093
51.034
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.834
Mühendis 1/4
47.693
51.685
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.840
Pratisyen hekim 1/4
68.691
74.440
Profesör 1/4
80.490
87.227
İmam hatip
46.908
50.834
Avukat 1/4
46.908
50.834

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