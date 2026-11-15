Kadir İnanır'ın mirasında 60 milyon TL detayı! Tedavi için evlerini sattığı iddia edildi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmalarında yeni iddialar gündeme geldi. Banka hesaplarında bulunduğu öne sürülen 60 milyon TL'lik nakit varlık dikkat çekerken, sanatçının yıllarca mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle bazı gayrimenkullerini elden çıkardığı ileri sürüldü.
26 Haziran'da 76 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ardından miras tartışmaları gündeme geldi.
İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile ailesi arasında yaşandığı belirtilen anlaşmazlıkta, sanatçının vasiyeti ve geride bıraktığı mal varlığı merak konusu oldu.
Milliyet'in haberine göre usta oyuncunun 9 Mayıs 2022'de doktor raporu eşliğinde hazırlattığı vasiyetinde tüm mal varlığını Jülide Kural'a bıraktığı öne sürüldü.
Bu gelişmenin, yeğeni Levent İnanır ile Kural arasındaki anlaşmazlığı daha da büyüttüğü iddia edildi.
BANKA HESABINDA 60 MİLYON TL DETAYI
17 Aralık'ta resmen açıklanması beklenen vasiyet öncesinde, İnanır'ın mal varlığına ilişkin çarpıcı bir ayrıntı gündeme geldi.
Usta sanatçının banka kayıtlarında 60 milyon TL nakit varlık bulunduğu, vasiyetinde belirtilen bu tutar dışında başka bir nakit birikiminin olmadığı öne sürüldü.
İnanır'ın yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle servetinin bir bölümünü tedavi masrafları için kullandığı iddia edildi.
TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN EVLERİNİ Mİ SATTI?
Uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'ın, özel hastanelerde gördüğü tedavilerin yanı sıra Küba'ya da tedavi amacıyla gittiği biliniyor.
2018 yılında beynine pıhtı atmadan önce akciğer kanseriyle mücadele ettiği belirtilen sanatçının, bu dönemde Dalaman'daki yazlığını satarak tedavi masraflarını karşıladığı ileri sürüldü.
İSTANBUL ULUS'TAKİ EVİNİ DE ELDEN ÇIKARDI
İnanır'ın ilerleyen yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Ulus'taki evini de elden çıkardığı iddia edildi.
Sanatçının son dönemlerinde yaşadığı Beykoz'daki evin ise merhum iş insanı İsmet Acar tarafından kendisine hediye edildiği öne sürülmüştü.
ÖZEL KOLEKSİYONLARI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU
Miras tartışmalarında yalnızca para ve gayrimenkuller değil, İnanır'ın yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme geldi.
Usta oyuncunun vefatının ardından yeğeni Levent İnanır'ın, evde bulunan değerli eşyaların tespit edilmesi amacıyla polis eşliğinde eve girdiği belirtildi.
KOLEKSİYONLARI KASADA YOK İDDİASI
Ancak sanatçının saat, çakmak ve tespih koleksiyonlarının kasada bulunmadığı yönündeki iddiaların da tutanaklara yansıdığı öne sürüldü.
Vasiyetten haberdar olan aile üyelerinin itirazlarının önemli bir bölümünün söz konusu koleksiyonlar ve mal varlığının paylaşımıyla ilgili olduğu iddia edildi.
GÖZLER 17 ARALIK'A ÇEVRİLDİ
Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki iddialar, aile içindeki miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Banka hesaplarında bulunduğu belirtilen 60 milyon TL ve akıbeti merak edilen özel koleksiyonlar tartışılmaya devam ederken, gözler 17 Aralık'ta açıklanması beklenen resmi vasiyete çevrildi.