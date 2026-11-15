İnanır'ın yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle servetinin bir bölümünü tedavi masrafları için kullandığı iddia edildi.

2018 yılında beynine pıhtı atmadan önce akciğer kanseriyle mücadele ettiği belirtilen sanatçının, bu dönemde Dalaman'daki yazlığını satarak tedavi masraflarını karşıladığı ileri sürüldü.

Uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'ın, özel hastanelerde gördüğü tedavilerin yanı sıra Küba'ya da tedavi amacıyla gittiği biliniyor.

Sanatçının son dönemlerinde yaşadığı Beykoz'daki evin ise merhum iş insanı İsmet Acar tarafından kendisine hediye edildiği öne sürülmüştü.

Miras tartışmalarında yalnızca para ve gayrimenkuller değil, İnanır'ın yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme geldi.

ÖZEL KOLEKSİYONLARI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

KOLEKSİYONLARI KASADA YOK İDDİASI

Ancak sanatçının saat, çakmak ve tespih koleksiyonlarının kasada bulunmadığı yönündeki iddiaların da tutanaklara yansıdığı öne sürüldü.

Vasiyetten haberdar olan aile üyelerinin itirazlarının önemli bir bölümünün söz konusu koleksiyonlar ve mal varlığının paylaşımıyla ilgili olduğu iddia edildi.