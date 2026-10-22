Öğrenci affında yatay geçiş nasıl olacak? YÖK puan ölçütünü açıkladı
Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenime başlayacaklar için yatay geçiş başvurularında yeni bir hesap yöntemi uygulanacak. Hedef programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ayrıldığı programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. Eşitlik ya da yüksek puan başvuru yolunu açacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında yeniden öğrenime başlama hakkı kazananların, kayıt oldukları yıl henüz açılmamış ya da öğrenci almamış programlara yatay geçişinde uygulanacak puan ölçütünü belirledi. Düzenleme, bu özel durumdaki başvurularda hangi taban puanın esas alınacağına açıklık getiriyor.
PUANLAR AYNI YIL ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILACAK
Başvuruda, geçmek istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yılın taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma, aynı puan türündeki programlar arasında yapılacak.
Öğrencinin ayrıldığı programın puanı, hedef programın puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapabilecek.
BELİRSİZLİK 18. MADDEYE EK HÜKÜMLE GİDERİLDİ
AA'nın aktardığı YÖK açıklamasına göre, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun, üniversiteyle ilişiği kesilenlere ve bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanımıştı.
YÖK'ün 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslar, şartları sağlayanlara yatay geçiş başvurusu hakkı vermişti. Öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde ortaya çıkan taban puan belirsizliği üzerine, usul ve esasların 18. maddesine ek hüküm getirildi.
BAŞVURU İÇİN SON GÜN 9 ARALIK
Öğrenci affından yararlanmak isteyenler, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvuracak. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayabilecek; ek düzenleme, bu puan şartını taşıyan yatay geçiş başvurularında uygulanacak.
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