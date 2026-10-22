Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında yeniden öğrenime başlama hakkı kazananların, kayıt oldukları yıl henüz açılmamış ya da öğrenci almamış programlara yatay geçişinde uygulanacak puan ölçütünü belirledi. Düzenleme, bu özel durumdaki başvurularda hangi taban puanın esas alınacağına açıklık getiriyor.

Öğrencinin ayrıldığı programın puanı, hedef programın puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapabilecek.

Başvuruda, geçmek istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yılın taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma, aynı puan türündeki programlar arasında yapılacak.

BELİRSİZLİK 18. MADDEYE EK HÜKÜMLE GİDERİLDİ

AA'nın aktardığı YÖK açıklamasına göre, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun, üniversiteyle ilişiği kesilenlere ve bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanımıştı.

YÖK'ün 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslar, şartları sağlayanlara yatay geçiş başvurusu hakkı vermişti. Öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde ortaya çıkan taban puan belirsizliği üzerine, usul ve esasların 18. maddesine ek hüküm getirildi.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 9 ARALIK

Öğrenci affından yararlanmak isteyenler, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvuracak. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayabilecek; ek düzenleme, bu puan şartını taşıyan yatay geçiş başvurularında uygulanacak.

Öğrenci Affı