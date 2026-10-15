Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Düzce'de peş peşe tatil kararları alındı. 15 Ekim 2026 Perşembe günü 6 ilde eğitime bir gün ara verilirken, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı. İstanbul ve Yalova'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi.

İstanbul Valisi Gül, yağışın etkilediği Sarıyer'de incelemelerde bulundu. (Foto: AA)

İstanbul Valisi Gül, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini hatırlattı.

Aynı şekilde kamuda hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlara da idari izin verildiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:

"Daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması."

"MOTORLARLA İLGİLİ YASAĞIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Gül, risklere karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça önümüzdeki birkaç gün dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Yol ve binalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gül, "Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması, can kaybı ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak bodrum ve benzeri yerlerde, su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı." değerlendirmesinde bulundu