İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de okul tatili uzatıldı: 6 ilde eğitime ara! Motosikletlere trafik yasağı yarın bitiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarılarının ardından 6 ilde eğitime ara verildi. İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Düzce'de 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil edildi. İstanbul ve Kocaeli'de eğitime verilen ara 16 Ekim Cuma günü de uzatılırken Sakarya'da da cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi. Düzce ve Sakarya'da üniversiteler tatil kararının dışında tutulurken, İstanbul'daki bazı üniversiteler de yüz yüze eğitime ara verdi. Kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararları da açıklandı. İstanbul'da motosiklet ve kurye araçlarının yola çıkma yasağının ise yarın sabah 06.00'ya kadar sürdürüleceği belirtildi.
İstanbul Valisi Gül, İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, eğitim ve ulaşımda yeni tedbirleri beraberinde getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Düzce'de peş peşe tatil kararları alındı. 15 Ekim 2026 Perşembe günü 6 ilde eğitime bir gün ara verilirken, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı. İstanbul ve Yalova'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi.
6 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
15 Ekim Perşembe günü 6 ilde okullar tatil edildi. İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Düzce'de eğitime bir gün ara verildi.
Sakarya ve Düzce'de üniversiteler tatil kararının dışında tutuldu.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik kararına göre kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
MOTOSİKLETLERE YASAK KALKTI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve kurye araçlarının trafiğe çıkışı da 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Gül'ün açıklamasıyla motorların dışarıya çıkış yasağının yarın sabaha kadar süreceği bildirildi.
İstanbul Valisi Gül'ün açıklaması şu şekilde:
"Motorlarımız yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor."
İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜDE OKULLAR TATİL
Kentteki sağanağa ilişkin bilançoyu açıklayan İstanbul Valisi Gül, İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini bildirdi. Gül, "Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Gül, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini hatırlattı.
Aynı şekilde kamuda hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlara da idari izin verildiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:
"Daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması."
"MOTORLARLA İLGİLİ YASAĞIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"
Gül, risklere karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça önümüzdeki birkaç gün dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
Yol ve binalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gül, "Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması, can kaybı ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak bodrum ve benzeri yerlerde, su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı." değerlendirmesinde bulundu
DÜZCE'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Alınan karar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim yapılmayacak.
Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.
ZONGULDAK'TA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEDBİRİ
Zonguldak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskleri dikkate alarak eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim yapılmayacak.
Valilik, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
SAKARYA'DA ÜNİVERSİTELER HARİÇ OKULLAR TATİL
Sakarya'da da kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Alınan karar kapsamında üniversiteler hariç tüm okul ve kurumlarda 15 Ekim Perşembe günü eğitim yapılmayacak.
YALOVA'DA İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARA TRAFİK YASAĞI
Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda olabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek açısından; İlimiz genelindeki tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelimiz belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14.10.2026 Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
KOCAELİ'DE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA DA İDARİ İZİN
Kocaeli Valiliği, sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler üzerine il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Kamuda görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.
Ayrıca 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izin kapsamında olacak.
Kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personelin ise bu kapsamın dışında tutulacağı belirtildi.
KOCAELİ'DE 16 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL
Kocaeli Valiliği tarafından yayımlanan basın duyurusunda, sağanak yağışın yarın da etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Son meteorolojik verilere göre; İlimizde sağanak yağışın yarın (16.10.2026 Cuma) etkisini azalarak da olsa devam ettireceğinden; 16 Ekim 2026 Cuma günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SAKARYA'DA DA CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sakarya'da etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı. Sakarya Valiliği, "turuncu kodlu" yağış uyarısının ardından il genelindeki resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda 16 Ekim 2026 Cuma günü de eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Böylece kentte okullarda tatil süresi iki güne çıkarken anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumu ise ilgili birim amirlerince değerlendirilecek.
İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELERDE DE EĞİTİME ARA
Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'daki bazı üniversiteler de eğitim faaliyetlerine ilişkin kararlarını duyurdu.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Türk-Alman Üniversitesi, 15-16 Ekim tarihlerinde eğitimin çevrim içi sürdürüleceğini bildirdi.
Medipol Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi ise 15 Ekim'deki eğitimlerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.