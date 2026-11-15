Emre Şahin

Avrupa Birliği, tarihi boyunca olmadığı kadar derin bir kırılganlık çaresizlik içinde. Gizli toplantılarda Türkiye'ye her zamankinden çok daha fazla muhtaç olduklarını da itiraf ediyorlar. Ancak bu gerçeği kabullenmek yerine içi boş diplomatik manevraları tercih ediyorlar.

Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönündeki haklı çağrılarını türlü bahanelerle oyalayan Brüksel, şimdi Komisyon Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto'yu 20 Kasım'da Ankara'ya gönderiyor.

MASADAKİ GERÇEK

Arkadaki hesap son derece şeffaf. AB, Gümrük Birliği güncellemesini Kıbrıs müzakerelerinde bir baskı aracı, siyasi bir koz olarak kullanma peşinde. Ancak COP31 Liderler Zirvesi, Türkiye'nin bu dayatmalara boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi.

Zirvede Başkan Erdoğan liderleri bizzat karşılarken, Kıbrıs'ın güneyinin lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamayarak tavrını koydu. Ankara, Türkiye'ye karşı hiçbir konuda vesayet kurulamayacağını Brüksel'e açıkça ilan etti. Şimdi masada değişmeyen sert jeopolitik ve ekonomik gerçekler var. Euro Bölgesi'ndeki büyüme sancıları ve kırılgan küresel ekonomik koşullar, Avrupa'yı tedarik zincirinde tamamen Türkiye'ye bağımlı kılıyor.

Üretim üslerinin kaydığı, sanayi altyapısının daraldığı bir dönemde, Türkiye ile kurulan ticaret hacmi ve teknoloji ortaklıkları, Brüksel'in bu ilişkiden vazgeçme gibi lüksünün olmadığını haykırıyor. Avrupa için daha da korkutucu olan bir gerçek daha var. Avrupa'nın içinde bulunduğu askerî çaresizlik.

Kıta Avrupası, Rusya'nın tehditleri karşısında panik halinde.

İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi; artan jeopolitik gerilimler ve siber saldırı tehditleri nedeniyle vatandaşlarına "evlerinizde günlerce yetecek acil durum stoku yapın" çağrısında bulunuyor.

KAPI ARALANIYOR

II. Dünya Savaşı'ndan sonra barış ve refah üzerine inşa edilen Avrupa, yarım asır sonra bugün korku içinde. Sınırlarındaki ateş çemberi karşısında savunmasız kalan Avrupalı liderler, bu krizden çıkışın tek bir yolu olduğunu çok iyi biliyor: NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, en güçlü caydırıcılığa sahip Türkiye...

Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın güney tarafının günlük siyasi çıkışlarına kimse aldanmasın; masada elini en güçlü tutan aktör Türkiye. 20 Kasım'da başlayacak süreç, Brüksel'in dayatmalarla değil, Türkiye'nin stratejik ağırlığıyla şekilleneceği yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak.

DİJİTAL PEARL HARBOR

13 Kasım'da yaşanan ABD uçuş krizi, yalnızca bir havacılık arızası olarak değil, ABD'nin kritik altyapısının siber saldırılara, iletişim kesintilerine ve teknolojik sabotajlara karşı ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.

6 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi, 8 bin 600'den fazlası ertelendi. 1,5 milyondan fazla yolcunun seyahat planı etkilendi. Hava trafik kontrol merkezlerinde radar ve iletişim sistemlerinde ciddi istikrarsızlık yaşandı. ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), Eylül 2026'da yayımladığı raporda Amerikan havacılık sisteminin ciddi güvenlik açıklarına dikkat çekmişti.

Raporda özellikle üç tehdit öne çıkıyordu:

GPS Spoofing: Uçaklara yanlış konum bilgisi gönderilmesi.

GPS Jamming: Uçakların uydu navigasyon sinyallerinin karıştırılması.

Haberleşme sistemlerine müdahale: Pilotlarla hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişimin kesintiye uğratılması. Yaşanan bu kriz, "Dijital Pearl Harbor" olarak görülüyor.

PARANTEZ

Teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Hemen istifa kararı aldı. Ancak bu karar bile 3 haftada şirketin 1 trilyon dolar değer kaybetmesini engelleyemedi.