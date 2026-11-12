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Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Kasım ara tatili takvimi belli oldu

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanacağı güne odaklandı. Hafta sonlarıyla birleşecek dinlenme sürecinde son ders zilinin ne zaman çalacağı, resmi tatilin hangi gün başlayıp biteceği ve yeniden ders başı yapılacak tarih belli oldu.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Kasım ara tatili takvimi belli oldu

İlkokul, ortaokul ve lise sıralarındaki milyonlarca öğrenci için yoğun ders temposuna kısa bir mola verme vakti geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde okullarda hazırlıklar sürerken, öğrenciler hafta sonlarıyla birleşecek dinlenme sürecini bekliyor. Veliler ise şimdiden tatil planlarını eğitim takvimine göre şekillendirmeye başladı.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Kasım ara tatili takvimi belli oldu-2

SON DERS ZİLİ YARIN ÇALIYOR

Öğrenciler, birinci dönem arası öncesindeki son derslerine 13 Kasım Cuma günü girecek. Yarın çalacak son ders zilinin ardından okullarda kısa bir ara dönem başlayacak ve öğrenciler yoğun tempodan uzaklaşma fırsatı bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Kasım ara tatili takvimi belli oldu-3

KASIM ARA TATİLİ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre tatil süreci hafta sonlarıyla birlikte daha uzun bir dinlenme imkanı sunuyor. Öğrenciler ve veliler için öne çıkan tarihler şu şekilde sıralanıyor:

  • 13 Kasım 2026 Cuma: Ara tatil öncesi son ders günü.
  • 16 Kasım 2026 Pazartesi: Kasım ara tatilinin resmi başlangıç tarihi.
  • 20 Kasım 2026 Cuma: Ara tatil sürecinin sona ereceği gün.
  • 23 Kasım 2026 Pazartesi: Okullarda yeniden ders başı yapılacak tarih.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Kasım ara tatili takvimi belli oldu-4

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

16 Kasım Pazartesi günü resmi olarak başlayacak olan Kasım ara tatili, 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Kısa molanın ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak ve eğitim maratonu kaldığı yerden sürecek.

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