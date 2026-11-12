İlkokul, ortaokul ve lise sıralarındaki milyonlarca öğrenci için yoğun ders temposuna kısa bir mola verme vakti geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde okullarda hazırlıklar sürerken, öğrenciler hafta sonlarıyla birleşecek dinlenme sürecini bekliyor. Veliler ise şimdiden tatil planlarını eğitim takvimine göre şekillendirmeye başladı.

KASIM ARA TATİLİ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre tatil süreci hafta sonlarıyla birlikte daha uzun bir dinlenme imkanı sunuyor. Öğrenciler ve veliler için öne çıkan tarihler şu şekilde sıralanıyor: