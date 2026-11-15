Emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını söyledi.

Bakan Şimşek, bütçeyi ve finansal istikrarı bozmadan emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını belirterek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi. BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Emekliye ekstra zam için tarih verildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Şimşek, 2027 bütçesi ve sonrasına bakılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler katettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."



"BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK"

Oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini aktaran Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız." diye konuştu.

Düzenlemenin detaylarına ilişkin daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, yapılacak çalışmanın kapsayıcı ve adil olacağını belirtti.



ÖDEMELER YAŞ VE PRİME GÖRE FARKLILAŞACAK

Ödemelerin yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını aktaran Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." ifadelerini kullandı.