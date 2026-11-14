Yeni Parti'den istifa eden milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen "Kara para" soruşturmasında, her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Genç kadın; "Ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi" itirafında bulundu. Daha sonra Sarıgül'ün aracıları olduğunu öne sürdüğü Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres üzerinden kendisine ulaşıldığını anlattı.

Lise öğrencisiyken tacize uğradığını iddia eden Müge Bayır, ek ifadesinde 149 bin TL gönderildiğini anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Henüz lise çağındayken Mustafa Sarıgül'ün tacizine uğradığı iddia edilen Müge Bayır, savcılığa ek ifade verdi. Adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını anlattı.

ÇOK PİŞMANIM

Bayır, Mustafa Sarıgül'ün daveti üzerine Etiler'deki evine akşam yemeğine gittiğini de itiraf etti. Bu arada Emin Eres'in kendisine para gönderdiğini belirten genç kadın, teslim edilen poşette yaklaşık 149 bin lira bulunduğunu söyledi. Bayır, "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum ve parayı aldığım için pişmanım" beyanında bulundu.

Sarıgül'ün kendisini defalarca aradığını öne süren Bayır, ʺAğlayarak biz ne duruma düştükʺ dediğini aktardı.