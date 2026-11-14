Lise yıllarına uzanan taciz iddiasında yeni ifade! Müge Bayır: "Sarıgül ağlayarak beni aradı"
Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Lise öğrencisiyken tacize uğradığını iddia eden Müge Bayır, savcılığa verdiği ek ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayır, kendisine yaklaşık 149 bin TL gönderildiğini belirtirken, Sarıgül'ün ağlayarak "Biz ne hale düştük" dediğini öne sürdü.
Yeni Parti'den istifa eden milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen "Kara para" soruşturmasında, her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Henüz lise çağındayken Mustafa Sarıgül'ün tacizine uğradığı iddia edilen Müge Bayır, savcılığa ek ifade verdi. Adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını anlattı.
Genç kadın; "Ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi" itirafında bulundu. Daha sonra Sarıgül'ün aracıları olduğunu öne sürdüğü Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres üzerinden kendisine ulaşıldığını anlattı.
ÇOK PİŞMANIM
Bayır, Mustafa Sarıgül'ün daveti üzerine Etiler'deki evine akşam yemeğine gittiğini de itiraf etti. Bu arada Emin Eres'in kendisine para gönderdiğini belirten genç kadın, teslim edilen poşette yaklaşık 149 bin lira bulunduğunu söyledi. Bayır, "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum ve parayı aldığım için pişmanım" beyanında bulundu.
ÖMER SARIGÜL DE ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANACAK
Sarıgül ailesinde Emir Sarıgül'ün ardından, Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan faydalanacağı öğrenildi. Bu arada Ömer Sarıgül'ün tutuklanmadan önceki ifadesi ortaya çıktı.
Ömer Sarıgül'ün "Babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum. Çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim" dediği öğrenildi.
Sarıgül, babasının tüm mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyledi. Babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından kendisine gönderildiğini ifade etti.
İTİRAFLAR OPERASYONU
Sarıgül soruşturmasında Emir Sarıgül ve mağdur iç mimar Müge Bayır'ın itirafları sonrası, yeni operasyonlar yapıldı. Gözaltı kararı verilen 19 kişi arasında olan Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres yakalandı.
4 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Alper Gündüz'ün adı, Mustafa Sarıgül'ün eski koruması Beşir Ömer Demir'in ek ifadesinde geçmişti. Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres'in adı ise Müge Bayır'ın ifadesinde geçmişti.
HABER: DENİZ YUSUFOĞLU