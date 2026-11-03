4 Kasım Çarşamba okullar tatil mi? MEB takvimi ve valilik açıklamalarında son durum ne?
Olumsuz hava koşulları ve sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte 4 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul'da sıcaklıkların bir günde 6 derece birden düşeceği tahmin edilirken, dört ilde yaşayan öğrenci ve veliler valiliklerden gelecek kararları yakından takip ediyor.
Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'de 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisine rağmen dört ilde de eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Mevcut durumda derslerin normal takvim çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.
VALİLİKLERDEN TATİL KARARI ÇIKTI MI?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 4 Kasım Çarşamba günü için planlanmış herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla valiliklerinden de il genelini kapsayan bir tatil duyurusu yapılmadı.
Yoğun yağış, sel, fırtına veya ulaşım güvenliğini tehlikeye atabilecek olağanüstü durumlarda valilikler ve kaymakamlıklar il ya da ilçe bazında eğitime ara verebiliyor. Bu nedenle öğrenci, veli ve öğretmenler resmi kurumlardan gelebilecek olası duyuruları yakından takip ediyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR
Hava şartlarının özellikle İstanbul'da çarşamba günü itibarıyla sertleşmesi bekleniyor. AKOM tahminlerine göre son günlerde 18-20 derece bandında seyreden hava sıcaklıkları, 12-14 derece aralığına kadar gerileyerek mevsim normallerinin altına inecek.
Yağışla birlikte hissedilecek ani sıcaklık düşüşünün sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Okula gidiş saatlerinde yola çıkacak öğrencilerin ve velilerin güncel hava koşullarını dikkate alarak tedbirli olması öneriliyor.