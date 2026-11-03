Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul , Antalya, Muğla ve İzmir'de 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisine rağmen dört ilde de eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Mevcut durumda derslerin normal takvim çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

VALİLİKLERDEN TATİL KARARI ÇIKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 4 Kasım Çarşamba günü için planlanmış herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla valiliklerinden de il genelini kapsayan bir tatil duyurusu yapılmadı.

ÇARŞAMBA 4 KASIM EĞİTİM DURUMU Resmi tatil açıklanması durumunda buradan duyurulacak! 3 Kasım 2026 saat 19:40 itibarıyla İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'de il genelini kapsayan bir tatil duyurusu yapılmadı. Derslerin normal takvimde sürmesi bekleniyor.

Yoğun yağış, sel, fırtına veya ulaşım güvenliğini tehlikeye atabilecek olağanüstü durumlarda valilikler ve kaymakamlıklar il ya da ilçe bazında eğitime ara verebiliyor. Bu nedenle öğrenci, veli ve öğretmenler resmi kurumlardan gelebilecek olası duyuruları yakından takip ediyor.