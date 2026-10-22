Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek aylık 4 bin liralık karşılıksız bursun başvurularını açtı. Başvurular 31 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek. BAŞVURU ADRESİ VGM'NİN İNTERNET SİTESİ 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Yükseköğrenim burs başvurusu Aylık burs 4 bin lira Son başvuru 31 Ekim • 23.59 Başvuru kanalı www.vgm.gov.tr Elektronik ortamda

BEYANLAR KAMU KURUMLARINDAN DOĞRULANACAK Başvuru sürecinin ardından öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumlarından kontrol edilecek. Gerek görülmesi halinde ek belge istenebilecek. Değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular da Genel Müdürlüğün internet sitesinden takip edilebilecek.