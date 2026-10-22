VGM burs başvuruları başladı: Aylık 4 bin lira için süreç açıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ön lisans ve lisans öğrencilerinin burs başvurularını almaya başladı. Aylık 4 bin lira destek için başvurular 31 Ekim saat 23.59'a kadar VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Süreçte hangi bilgiler kontrol edilecek, sahte sitelere karşı nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek aylık 4 bin liralık karşılıksız bursun başvurularını açtı. Başvurular 31 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.
BAŞVURU ADRESİ VGM'NİN İNTERNET SİTESİ
BEYANLAR KAMU KURUMLARINDAN DOĞRULANACAK
Başvuru sürecinin ardından öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumlarından kontrol edilecek. Gerek görülmesi halinde ek belge istenebilecek.
Değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular da Genel Müdürlüğün internet sitesinden takip edilebilecek.
SAHTE HESAPLARA KARŞI UYARI
GÜVENLİ BAŞVURU
Burs başvurusu adıyla kişisel bilgi toplamayı hedefleyen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı uyarı yapıldı.
- VGM'nin WhatsApp üzerinden başvuru sahipleriyle iletişim kurmadığı ve bu kanal üzerinden belge talep etmediği belirtildi.
- Kurumun başvuru sahiplerinden hesap açmalarını ya da para göndermelerini istemediği vurgulandı.
- Burs işlemlerinin yalnızca kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi istendi.
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