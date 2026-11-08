Kasım ayının gelişiyle birlikte hem öğrenciler hem de çalışanlar için yılın en çok araştırılan takvim sorusu yeniden gündeme taşındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım yaklaşırken, okulların tatil edilip edilmeyeceği ve mesai düzeninde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.

10 KASIM RESMİ TATİL SAYILIYOR MU?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde yurt genelinde anma programları ve törenler gerçekleştirilecek. Ancak 10 Kasım, resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında, bankalarda ve özel sektör iş yerlerinde mesai her zamanki akışında sürecek.

Ülke genelinde saatler 09.05'i gösterdiğinde ise hayat duracak. Milyonlarca vatandaş saygı duruşuna geçerek Atatürk'ü anacak; ardından günlük çalışma düzeni kaldığı yerden devam edecek.

OKULLARDA DERS ZİLİ ÇALACAK MI?

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği eğitim takviminde de herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Resmi tatil statüsü taşımadığı için okullarda eğitim-öğretim Salı günü kesintisiz sürecek ve sınıflarda dersler işlenecek.

Eğitim kurumlarında saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşunun ardından, günün anlam ve önemine uygun anma programları ile törenler düzenlenecek.

10 Kasım