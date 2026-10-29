MEB AGS ve ÖABT sınav takvimi belli oldu: Başvurular mart ayında
Öğretmen adaylarının çalışma programını doğrudan belirleyecek 2027 MEB AGS ve ÖABT takvimi netlik kazandı. Başvuruların başlayacağı mart ayından sonuçların ilan edileceği haziran gününe kadar adayları bekleyen kritik aşamalar tek tek sıralandı. Genel oturum ve alan sınavının hangi günlerde yapılacağından kaçırılmaması gereken başvuru sürelerine kadar masadaki tüm ayrıntılar belli oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında yer almak isteyen öğretmen adaylarının beklediği 2027 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için süreç netleşti. Yeni dönem sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte hem başvuru günleri hem de oturum ve sonuç tarihleri belli oldu.
SINAVLAR MAYIS AYINDA ART ARDA UYGULANACAK
Yeni takvime göre adaylar iki gün üst üste sınav heyecanı yaşayacak. Genel oturum niteliğindeki Akademi Giriş Sınavı 8 Mayıs 2027 Cumartesi günü yapılacak. Alan yeterliliklerini ölçen ÖABT oturumu ise hemen ertesi gün, yani 9 Mayıs 2027 Pazar günü düzenlenecek.
BAŞVURUYU KAÇIRANLARA TEK GÜNLÜK FIRSAT
Adayların sisteme kayıt yaptırabilmesi için mart ayının son 10 günü işaret edildi. Normal başvuru periyodunu kaçıran adaylar, 6 Nisan 2027 tarihindeki geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecek.
Mayıs ayındaki oturumların ardından değerlendirme süreci başlayacak ve adayların merakla beklediği sınav sonuçları 11 Haziran 2027 tarihinde ilan edilecek. Puanlar açıklandığı andan itibaren internet üzerinden görüntülenebilecek.