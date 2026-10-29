Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında yer almak isteyen öğretmen adaylarının beklediği 2027 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için süreç netleşti. Yeni dönem sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte hem başvuru günleri hem de oturum ve sonuç tarihleri belli oldu.