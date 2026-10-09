Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrilirken, programa kabul edilecek öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı verilmesi ve kısa vadeli sigorta primlerinin karşılanması öngörülüyor.

Katılım günleri için yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim desteği sağlanıyor. Programa en fazla 10 ay boyunca devam edilebiliyor.

BAŞVURU TAKVİMİNDE İLAN SÜRECİ BEKLENİYOR

Yeni dönem için henüz tek bir merkezi başvuru tarihi duyurulmadı. Devlet üniversiteleriyle yapılan protokoller doğrultusunda yürütülen programda ilanlar, çoğunlukla akademik dönemin başlangıcı olan ekim ve kasım aylarında kampüs bazlı açılıyor.

Başvuru ekranı erişime açıldığında öğrenciler, üniversitelerinin paylaştığı program numarası üzerinden İŞKUR e-Şube ve Gençlik Platformu aracılığıyla başvurularını internet üzerinden tamamlayabilecek. Önceki 2025-2026 döneminde bu haktan 133 bin 428 üniversite öğrencisi yararlandı.