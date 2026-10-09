Katılımcılara günlük 1.375 TL harçlık verilmesi beklenen İŞKUR Gençlik Programı başvuru detayları ve şartlar!
Üniversite öğrencilerinin hem eğitimlerine devam edip hem de mesleki deneyim kazanmasını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı’nda yeni dönem heyecanı başladı. Katılımcılara günlük 1.375 TL harçlık ve prim desteği sağlanması beklenen programda kimlerin başvuru yapabileceği, hane geliri sınırı ve noter kurası detayları netleşti. 2026-2027 başvuru takvimine dair tüm ayrıntılar ve aranan şartlar haberimizde.
Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken mesleki deneyim kazanmasını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi hazırlıkları yakından izleniyor.
Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrilirken, programa kabul edilecek öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı verilmesi ve kısa vadeli sigorta primlerinin karşılanması öngörülüyor.
GÜNLÜK 1.375 TL DESTEK VE ÇALIŞMA DÜZENİ
Öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş disiplini kazanmasını amaçlayan programda süre ve ödeme limitleri net kurallarla belirleniyor:
Katılım günleri için yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim desteği sağlanıyor. Programa en fazla 10 ay boyunca devam edilebiliyor.
BAŞVURU TAKVİMİNDE İLAN SÜRECİ BEKLENİYOR
Yeni dönem için henüz tek bir merkezi başvuru tarihi duyurulmadı. Devlet üniversiteleriyle yapılan protokoller doğrultusunda yürütülen programda ilanlar, çoğunlukla akademik dönemin başlangıcı olan ekim ve kasım aylarında kampüs bazlı açılıyor.
Başvuru ekranı erişime açıldığında öğrenciler, üniversitelerinin paylaştığı program numarası üzerinden İŞKUR e-Şube ve Gençlik Platformu aracılığıyla başvurularını internet üzerinden tamamlayabilecek. Önceki 2025-2026 döneminde bu haktan 133 bin 428 üniversite öğrencisi yararlandı.
KİMLER BAŞVURABİLİR, KİMLER KAPSAM DIŞI?
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programın birincil hedef kitlesini oluşturuyor. Programa katılabilmek için öğrencinin ilgili üniversitede aktif kaydının bulunması gerekiyor.
Aşağıdaki grupta yer alan öğrenciler ise başvuru hakkından yararlanamıyor:
- Açık öğretim fakültesi öğrencileri
- Uzaktan eğitim alan öğrenciler
- Kaydını dondurmuş veya pasif durumda bulunanlar
BAŞVURU İÇİN ARANAN TEMEL KOŞULLAR
Programa katılmak isteyen adayların mevzuatta yer alan yaş, istihdam ve hane geliri kriterlerini karşılaması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İŞKUR kaydı bulunmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak
- Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde ve başvuru anında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmak
- Üniversitede son bir yıl içinde uzun vadeli sigortalı olarak çalışmamış olmak. Stajyer ve çıraklar bu kapsamın dışında tutuluyor.
- Hane geliri şartını sağlamak (aynı adreste yaşayanların toplam gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmaması; yurt ve sığınma evlerinde kalanlar hariç)
- Kurum tarafından yürütülen başka bir aktif işgücü veya işsizlik sigortası programından faydalanmıyor olmak
Öğrenciler programa devam ederken başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışabiliyor; ancak bu durumda ortaya çıkabilecek olası prim yükümlülüklerinden kurum sorumlu tutulmuyor.
KATILIMCI LİSTELERİ NOTER KURASIYLA ÇIKACAK
- Başvuru aşaması tamamlanıyor.
- Noter kurasıyla asil ve yedek adaylar tespit ediliyor.
- Bilgi ve belgeler kontrol ediliyor. Gerekli tüm şartları taşıdığı doğrulanan öğrenciler kesin kayıt yaptırarak programa başlama hakkı kazanıyor.
KAMPÜS İÇİ GÖREVLER VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ
Programa dahil olan öğrenciler; sürdürülebilir kampüs çalışmaları, altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel etkinlikler, idari ve akademik işler, dijital dönüşüm ile girişimcilik alanlarında görevlendirilebilecek.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ARAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Katılımcılar görev aldıkları süre boyunca iş sağlığı ve güvenliği, finansal okuryazarlık, etkili iletişim, iş arama becerileri, mülakat teknikleri, iş ahlakı ve bağımlılıkla mücadele gibi tamamlayıcı eğitimlere de katılacak.