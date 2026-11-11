EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ANLAMA GELİYOR? Branş bazında sıralama, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumunu gösteriyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre bu sıralamalar yalnızca adayların kendi alanlarındaki konumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla sunuluyor. Branş bazında sıralama bilgilerinin atama ve yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmuyor.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI HANGİ BİLGİLERE GÖRE HESAPLANIYOR? ÖSYM'nin teknik açıklamasında sıralamaların hazırlanmasında adayların e-Okul ve YÖKSİS üzerinden alınan eğitim bilgilerinin esas alındığı belirtildi. Kriter Açıklama Eğitim bilgileri e-Okul ve YÖKSİS kayıtları Aktif eğitim kaydı İşlemlerin yapıldığı tarihte sistemde aktif bulunan bilgiler Aktif kaydı olmayanlar Sınav başvurusu sırasında beyan edilen eğitim bilgileri Eğitim durumu Mezun olanlar ve öğrenimine devam edenler Buna göre adayların işaretlediği eğitim alanlarında hem mezun durumda olanlar hem de eğitimini sürdürenler sıralama hesaplamasına dahil ediliyor.