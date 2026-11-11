2026 EKPSS branş sıralaması açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı: Sıralama nasıl öğrenilir, atamaları etkiliyor mu?
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adayların beklediği branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, eğitim alanlarına ve puan türlerine göre başarı sıralamalarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 EKPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır, sıralamalar atamaları etkiliyor mu? İşte adım adım sorgulama ekranı ve ÖSYM'nin açıklamasındaki önemli detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2026-EKPSS) katılan adayların branş bazında sıralama bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yükledi. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi eğitim alanlarındaki başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.
Puan türü ve eğitim alanına göre hazırlanan sıralamalar, adayların diğer katılımcılar arasındaki durumunu görmelerine imkan sağlıyor. Ancak ÖSYM, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını bildirdi.
2026-EKPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026-EKPSS branş bazında sıralama sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adayların sıralamalarını görüntülemek için şu adımları takip etmesi gerekiyor:
EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ANLAMA GELİYOR?
Branş bazında sıralama, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumunu gösteriyor.
ÖSYM'nin açıklamasına göre bu sıralamalar yalnızca adayların kendi alanlarındaki konumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla sunuluyor. Branş bazında sıralama bilgilerinin atama ve yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmuyor.
EKPSS BRANŞ SIRALAMASI HANGİ BİLGİLERE GÖRE HESAPLANIYOR?
ÖSYM'nin teknik açıklamasında sıralamaların hazırlanmasında adayların e-Okul ve YÖKSİS üzerinden alınan eğitim bilgilerinin esas alındığı belirtildi.
Buna göre adayların işaretlediği eğitim alanlarında hem mezun durumda olanlar hem de eğitimini sürdürenler sıralama hesaplamasına dahil ediliyor.
YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR SIRALAMAYA DAHİL EDİLMEYEBİLİR Mİ?
ÖSYM, adaylara sıralama ekranında farklı bir değerlendirme seçeneği de sunuyor.
Adaylar, ekranda bulunan "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin." seçeneğini işaretleyebiliyor.
Bu seçeneğin kullanılması halinde, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından B grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirmeyle yerleştirilen adaylar sıralama dışında tutuluyor.
Böylece adaylar, yerleştirilen kişilerin dahil edildiği ve hariç bırakıldığı iki farklı sıralama sonucunu inceleyebiliyor.
ÖSYM'DEN SIRALAMA EKRANI İÇİN ÖNEMLİ UYARI
ÖSYM, branş bazında sıralama ekranında görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığını bildirdi. Yapılacak değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı belirtildi.
Adayların sıralama bilgilerini değerlendirirken bu hususu dikkate alması ve ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan teknik açıklamaları incelemesi gerekiyor.