Elektronik İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları başladı! E-TEP 2026/4 son başvuru ne zaman?
ÖSYM, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) için başvuru sürecini başlattı. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan sınava başvurular 5 Kasım'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek sınavda kontenjanlar sınırlı tutulurken adaylar ödeme sırasına göre yerleştirilecek.
14 Kasım'da gerçekleştirilecek 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde bulunan duyuruya göre, bilgisayar tabanlı İngilizce dil yeterlik sınavı olan, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP 2026/4, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR 5 KASIM'A KADAR
Bugün başlayan başvurular 5 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 kontenjanla sınırlı olacak. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.