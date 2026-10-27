Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde bulunan duyuruya göre, bilgisayar tabanlı İngilizce dil yeterlik sınavı olan, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP 2026/4, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.

ÖSYM, Elektronik İngilizce Yeterlilik sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

BAŞVURULAR 5 KASIM'A KADAR

Bugün başlayan başvurular 5 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 kontenjanla sınırlı olacak. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.