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Elektronik İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları başladı! E-TEP 2026/4 son başvuru ne zaman?

ÖSYM, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) için başvuru sürecini başlattı. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan sınava başvurular 5 Kasım'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek sınavda kontenjanlar sınırlı tutulurken adaylar ödeme sırasına göre yerleştirilecek.

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Elektronik İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları başladı! E-TEP 2026/4 son başvuru ne zaman?

14 Kasım'da gerçekleştirilecek 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde bulunan duyuruya göre, bilgisayar tabanlı İngilizce dil yeterlik sınavı olan, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP 2026/4, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.

ÖSYM, Elektronik İngilizce Yeterlilik sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)ÖSYM, Elektronik İngilizce Yeterlilik sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

BAŞVURULAR 5 KASIM'A KADAR

Bugün başlayan başvurular 5 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 kontenjanla sınırlı olacak. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Eğitim

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