18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER VE ÖZEL DURUMU OLANLAR NE YAPACAK?

Öğrencinin yaş durumu ve ailevi koşullarına göre taahhütname sürecinde farklı adımlar devreye giriyor:

15-17 yaş aralığındaki öğrenciler: Öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden veli onayını vermesi şart koşuluyor. Veli onayı sisteme yansıdıktan hemen sonra öğrenci kendi e-Devlet hesabına girerek taahhütnamesini onaylayabiliyor.

Öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden veli onayını vermesi şart koşuluyor. Veli onayı sisteme yansıdıktan hemen sonra öğrenci kendi e-Devlet hesabına girerek taahhütnamesini onaylayabiliyor. 15 yaşından küçükler ile anne ve babası vefat etmiş öğrenciler: Bu durumdaki adayların işlemleri internet üzerinden tamamlanamıyor. Öğrencilerin kanuni vasileriyle birlikte kimlik ve vasi kararı belgelerini alarak en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne veya yurt müdürlüğüne şahsen başvurması gerekiyor.

YURT DIŞINDA EĞİTİM ALANLARA 5 ARALIK'A KADAR SÜRE

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve burs ya da kredi hakkı kazanan öğrenciler için farklı bir takvim işliyor. Bu öğrencilerin taahhütname ve ek işlemlerini 5 Aralık Cumartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

Yurt dışı öğrencileri önce e-Devlet'ten taahhütnamelerini onaylıyor, ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterden kefaletname hazırlatıyor. Noterler Birliği sistemi üzerinden kontrol edilen bu belge tamamlanmadığı takdirde ödemeler başlatılmıyor.