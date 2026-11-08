KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? Paranın yanmaması için e-Devlet'te izlenecek adımlar
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ödemelerin hesaba geçmesi için zorunlu olan taahhütname süreci başladı. Hak kazandığı halde e-Devlet üzerinden onay vermeyen adayların bursları tamamen iptal edilirken, 18 yaşından küçükler ve yurt dışındaki öğrenciler için farklı prosedürler uygulanıyor. Belirlenen son saate kadar yapılması gereken tüm adımlar ve ilk burs ödemelerinin yatış takvimine dair bilinmesi gerekenler netleşti.
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci için en kritik viraja girildi. Sonuç ekranında burs veya kredi kazandığını görmek ödemeyi garantilemeye yetmiyor; belirlenen süre içinde taahhütname onayını tamamlamayan adaylar tüm haklarını kaybediyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN ONAY İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Onay süreci tamamen dijital ortamda ve birkaç pratik adımla tamamlanabiliyor:
- e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılıyor.
- Arama çubuğuna ilgili bakanlığın burs ve öğrenim kredisi onay hizmeti yazılarak onay ekranına ulaşılıyor.
- Ekranda yer alan taahhütname metninin şartları incelendikten sonra onay butonu işaretlenerek işlem kaydediliyor.
- İşlem bittikten sonra tahsis ve onay durumunun güncellendiğini kontrol etmek olası sistem yoğunluklarında hak kaybını önlüyor.
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER VE ÖZEL DURUMU OLANLAR NE YAPACAK?
Öğrencinin yaş durumu ve ailevi koşullarına göre taahhütname sürecinde farklı adımlar devreye giriyor:
- 15-17 yaş aralığındaki öğrenciler: Öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden veli onayını vermesi şart koşuluyor. Veli onayı sisteme yansıdıktan hemen sonra öğrenci kendi e-Devlet hesabına girerek taahhütnamesini onaylayabiliyor.
- 15 yaşından küçükler ile anne ve babası vefat etmiş öğrenciler: Bu durumdaki adayların işlemleri internet üzerinden tamamlanamıyor. Öğrencilerin kanuni vasileriyle birlikte kimlik ve vasi kararı belgelerini alarak en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne veya yurt müdürlüğüne şahsen başvurması gerekiyor.
YURT DIŞINDA EĞİTİM ALANLARA 5 ARALIK'A KADAR SÜRE
Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve burs ya da kredi hakkı kazanan öğrenciler için farklı bir takvim işliyor. Bu öğrencilerin taahhütname ve ek işlemlerini 5 Aralık Cumartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.
Yurt dışı öğrencileri önce e-Devlet'ten taahhütnamelerini onaylıyor, ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterden kefaletname hazırlatıyor. Noterler Birliği sistemi üzerinden kontrol edilen bu belge tamamlanmadığı takdirde ödemeler başlatılmıyor.
İLK ÖDEMELER HANGİ TARİHTE HESAPLARA GEÇECEK?
Taahhütname sürecinin ardından gözler hesaplara yatacak ilk paralara çevrilmiş durumda. İlk burs ödemelerinin kesin takvimi henüz duyurulmadı. Normal işleyişte aylık ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara aktarılıyor.
İlk defa burs ve kredi alacak öğrencilerin hak edişleri ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Geçtiğimiz dönemde ilk ödemeler kasım ayının ikinci yarısında iki aylık toplu olarak hesaplara yansıtılmıştı. Bu yılki ilk toplu ödeme takviminin de taahhütname sürecinin sona ermesiyle netleşmesi bekleniyor.