Okullarda yeni güvenlik dönemi: Bekçiler ve korucular görevlendirilecek!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Bakanlık GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Konulu Toplantı'da okul güvenliğine ilişkin Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.

Okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği hâline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri hâline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor." dedi.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde alınacak tedbirlere ilişkin Bakan Çiftçi, "Okulların giriş-çıkış saatlerinde, okulların etrafında, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi artırmalıyız. Üzerimize düşen, kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GÖREVLİLER ÇOCUKLAR OKULA GELMEDEN YARIM SAAT ÖNCE GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLSUNLAR"

İhtiyaç duyulan okullarda güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini isteyen Bakan Çiftçi, "Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını; emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun." dedi.

Çiftçi, Emniyet ve Jandarma birimleriyle Asayiş Toplantısı düzenledi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNDE UYGULAMALAR ARTIRILACAK

Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin uygulamalarına ağırlık verilmesini isteyen Bakan Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hâle getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.