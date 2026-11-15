Güllü'nün ölümünde yeni talep! 4 farklı ses deşifre edildi: O gece evde başka biri mi vardı?
Yalova'da 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in istinaf başvurusunda sunduğu ses analiz raporunda, biri erkek olmak üzere 4 farklı konuşmacıya ait seslerin deşifresinin yer aldığı belirtildi. Yeni rapor, Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde başka bir kişinin bulunup bulunmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Ailenin avukatları, olayda başka kişilerin rolü olup olmadığının belirlenmesi için daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.
26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki şarkıcı Gül Tut'un, bilinen adıyla Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ATV Ana Haber'de yer alan habere göre, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in istinaf başvurusunda sunduğu ses analiz raporunda 4 farklı konuşmacının sesine ilişkin deşifreler bulunuyor. Raporda bir erkek sesinin de yer alması, olay gecesi evde başka bir kişinin bulunmuş olabileceği ihtimalinin araştırılmasına neden oldu.Güllü'nün dosyasında yeni ses analiz raporu
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE YENİ TALEP
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda şarkıcı Güllü, 6 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybetti.
Sanatçının şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen adli süreçte kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Tuğyan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtilirken, dosya istinaf başvurusuyla yeniden incelemeye taşındı.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvuruda sunduğu yeni ses analiz raporu ise olay gecesine ilişkin farklı ihtimallerin araştırılmasını gündeme getirdi.
SES ANALİZİNDE 4 FARKLI KONUŞMACI!
ATV Ana Haber'de aktarılan bilgilere göre, Güllü'nün ölümüne ilişkin ses kayıtları üzerinde hazırlanan yeni analiz raporunda 4 farklı konuşmacıya ait seslerin deşifresi yer aldı. Raporda bir erkek sesinin de bulunduğu belirtildi.
Bu tespit, sanatçının hayatını kaybettiği gece evde bulunan kişilerin sayısına ilişkin yeni soru işaretleri oluşturdu.
Ancak ses kaydında erkek sesi bulunması, tek başına olay sırasında evde başka bir kişinin fiziksel olarak bulunduğunu kanıtlamıyor.
O GECE EVDE BAŞKA BİRİ Mİ VARDI?
Yeni ses analiz raporuyla birlikte Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde dördüncü bir kişinin bulunup bulunmadığı sorusu araştırılıyor.
Raporda tespit edildiği belirtilen erkek sesinin kime ait olduğu ve sesin olay yerindeki bir kişiden mi yoksa telefon üzerinden gerçekleştirilen bir görüşmeden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.
Bu nedenle olay gecesindeki iletişim trafiğinin ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi.
DARALTILMIŞ BAZ İNCELEMESİ İSTENDİ
Güllü'nün ablasının avukatları, dosyadaki yeni ses analizinin ardından daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini istedi.
Talep kapsamında, olayın gerçekleştiği dairede kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerin sesli veya görüntülü görüşmelere katılıp katılmadığının araştırılması amaçlanıyor.
Böylece olay gecesine ilişkin iletişim kayıtlarının değerlendirilmesi ve ses analizinde belirlenen konuşmacıların kimliklerine yönelik incelemelerin genişletilmesi hedefleniyor.
DARALTILMIŞ BAZ İNCELEMESİ NEYİ ORTAYA ÇIKARABİLİR?
Baz istasyonu kayıtları, telefonların belirli zamanlarda hangi istasyonlar üzerinden bağlantı kurduğuna ilişkin teknik bilgiler sunuyor.
Daraltılmış baz incelemesinde ise daha ayrıntılı bağlantı ve konum verileri değerlendirilebiliyor.
Ancak bu kayıtlar, bir konuşmanın içeriğini veya sesli ve görüntülü görüşmeye katılan kişilerin tamamını tek başına göstermiyor. Bu nedenle baz verilerinin, mevcut ses kayıtları ve diğer dijital delillerle birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.
TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'DEN İSTİNAF BAŞVURUSU
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, istinaf başvurusunda sanatçının ölümünde başka kişilerin de rol almış olabileceğini ileri sürdü.
Başvuruda, Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayeti işlediğinin kabul edildiği ancak olayda yalnız olmadığı iddia edildi.
Avukatlar, cinayetin tasarlanarak işlendiğinin kabul edilmesini talep etti.
İKİ İSMİN DAHA ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ
İstinaf başvurusunda Sultannur Ulu ve Kervan Eminoğlu'nun olayda herhangi bir rollerinin bulunup bulunmadığının araştırılması da talep edildi.
Avukatlar, olay gecesine ilişkin ses kayıtları, görüntüler ve iletişim verilerinin birlikte incelenmesini istedi.
Söz konusu kişilere yönelik iddialar henüz kesinleşmiş bir yargı tespiti niteliği taşımıyor.
GÖZLER DARALTILMIŞ BAZ KAYITLARINDA
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada ortaya çıkan yeni ses analiz raporunun ardından gözler talep edilen daraltılmış baz incelemesine çevrildi.
Özellikle raporda yer aldığı belirtilen erkek sesinin kaynağının belirlenmesi ve olay gecesi üçüncü kişilerin telefon görüşmelerine katılıp katılmadığının araştırılması bekleniyor.