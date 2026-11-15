Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in istinaf başvurusunda sunduğu ses analiz raporu dosyaya yeni soru işaretleri ekledi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

O GECE EVDE BAŞKA BİRİ Mİ VARDI?

Yeni ses analiz raporuyla birlikte Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde dördüncü bir kişinin bulunup bulunmadığı sorusu araştırılıyor.

Raporda tespit edildiği belirtilen erkek sesinin kime ait olduğu ve sesin olay yerindeki bir kişiden mi yoksa telefon üzerinden gerçekleştirilen bir görüşmeden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Bu nedenle olay gecesindeki iletişim trafiğinin ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi.