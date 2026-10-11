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YÖS 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! TR-YÖS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

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YÖS 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! TR-YÖS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM, sınav sorularının ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.

2026 TR-YÖS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. (Foto: AA)2026 TR-YÖS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. (Foto: AA)

ÖSYM DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

Bugün gerçekleştirilen sınavın ardından soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü adayların erişimine sunuldu.

TR-YÖS/2 sonuçlarının 5 Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor. (Foto: AA)TR-YÖS/2 sonuçlarının 5 Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor. (Foto: AA)

Sonuç Takvimi
TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
KASIM
05
5 Kasım 2026
Açıklanması planlanan tarih

2026 TR-YÖS/2 sonuçlarının 5 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ↗
Sınav Bilgileri
TR-YÖS/2 kaç sorudan oluşuyor ve sınav süresi ne kadar?
80
Toplam soru
100
Dakika
40 Sayısal Yetenek sorusu
40 Temel Matematik sorusu
Kitapçık ve Cevap Anahtarı
TR-YÖS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Yayımlandı

ÖSYM, 11 Ekim 2026 tarihinde uygulanan TR-YÖS/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.

Sonuç Sorgulama
TR-YÖS/2 sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuç Sorgulama Ekranı ↗
Geçerlilik Süresi
TR-YÖS/2 sonuçları kaç yıl geçerli olacak?
2
Yıl geçerlilik süresi

2026 TR-YÖS/2 sonuçlarının, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olması öngörülüyor.

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