YÖS 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! TR-YÖS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
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2026 TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM, sınav sorularının ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.
ÖSYM DUYURDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.
Bugün gerçekleştirilen sınavın ardından soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü adayların erişimine sunuldu.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim