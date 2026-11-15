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Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Dubai'de düzenlenen görkemli davette şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad imzalı özel elbisesi ve göz alıcı mücevherleriyle kırmızı halıda boy gösteren Erçel'in kombininin iddia edilen değeri ise dudak uçuklattı.

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Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, özel bir derginin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen görkemli gecesine katılarak tüm bakışları üzerine çekti.

Küresel çapta moda ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren davette Erçel, hem tercihi hem de şıklığıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Hande Erçel kırmızı halıda servetle yürüdü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Hande Erçel kırmızı halıda servetle yürüdü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ELBİSESİ ADETA BİR SANAT ESERİNİ ANDIRDI

Dünyaca ünlü Lübnanlı tasarımcı Zuhair Murad imzalı, Sonbahar/ Kış 2026-27 Haute Couture koleksiyonundan özel bir parça tercih eden Erçel'in elbisesi adeta bir sanat eserini andırdı.

Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı-3

2.500 SAATLİK EL İŞÇİLİĞİ

Elbisenin 2.500 saatlik el işçiliğiyle hazırlandığı öğrenildi.

Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı-4

Güzel oyuncu, göz kamaştıran elbisesini küresel marka elçisi olduğu İtalyan mücevher firmasının koleksiyonuna ait pırlanta ve mor taşlı gerdanlığıyla tamamladı.

Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı-5

KOMBİNİNİN TOPLAM DEĞERİ 600 BİN EURO

Kişiye özel (Haute Couture) ve tekil üretim olması nedeniyle resmi satış fiyatları açıklanmayan elbise ve mücevher kombininin toplam değerinin 600 bin euroyu (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu iddia edildi.

Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı-6

Kırmızı halı pozlarıyla sosyal medyada da kısa sürede gündem olan Hande Erçel, uluslararası moda otoritelerinden tam not aldı.

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