Ünlü oyuncu Hande Erçel, özel bir derginin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen görkemli gecesine katılarak tüm bakışları üzerine çekti.

Küresel çapta moda ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren davette Erçel, hem tercihi hem de şıklığıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.