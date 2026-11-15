Hande Erçel Dubai'de göz kamaştırdı! 2.500 saatlik elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Dubai'de düzenlenen görkemli davette şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad imzalı özel elbisesi ve göz alıcı mücevherleriyle kırmızı halıda boy gösteren Erçel'in kombininin iddia edilen değeri ise dudak uçuklattı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, özel bir derginin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen görkemli gecesine katılarak tüm bakışları üzerine çekti.
Küresel çapta moda ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren davette Erçel, hem tercihi hem de şıklığıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
ELBİSESİ ADETA BİR SANAT ESERİNİ ANDIRDI
Dünyaca ünlü Lübnanlı tasarımcı Zuhair Murad imzalı, Sonbahar/ Kış 2026-27 Haute Couture koleksiyonundan özel bir parça tercih eden Erçel'in elbisesi adeta bir sanat eserini andırdı.
2.500 SAATLİK EL İŞÇİLİĞİ
Elbisenin 2.500 saatlik el işçiliğiyle hazırlandığı öğrenildi.
Güzel oyuncu, göz kamaştıran elbisesini küresel marka elçisi olduğu İtalyan mücevher firmasının koleksiyonuna ait pırlanta ve mor taşlı gerdanlığıyla tamamladı.
KOMBİNİNİN TOPLAM DEĞERİ 600 BİN EURO
Kişiye özel (Haute Couture) ve tekil üretim olması nedeniyle resmi satış fiyatları açıklanmayan elbise ve mücevher kombininin toplam değerinin 600 bin euroyu (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu iddia edildi.
Kırmızı halı pozlarıyla sosyal medyada da kısa sürede gündem olan Hande Erçel, uluslararası moda otoritelerinden tam not aldı.